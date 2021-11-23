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Какая привычка увеличивает риск рака поджелудочной железы

Американское онкологическое общество назвало вредную привычку, которая увеличивает риск развития рака поджелудочной железы

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Поджелудочная железа является уникальным многофункциональным органом, поэтому ее нужно беречь от различных заболеваний. Американские специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от курения, ведь эта привычка способна существенно повысить риск развития онкологии этого органа.

Какая привычка увеличивает риск рака поджелудочной железы

Поджелудочная железа / Фото: www.oncc.ru

Эксперты отметили, что у курильщиков риск развития рака поджелудочной железы повышается в два раза, по сравнению с теми, кто не увлекается пагубной привычкой.

Американское онкологическое общество сообщило, что около 25% всех диагнозов рака поджелудочной железы связаны с курением сигарет. Поэтому, чтобы уберечь орган, нужно, в первую очередь, пересмотреть свой образ жизни. 

Большое значение имеет и питание, в рацион необходимо добавить свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, а вот газированные напитки, обработанное мясо, фаст-фуд нужно ограничить, поскольку они перегружают поджелудочную железу. 

Медики отмечают, что первыми признаками заболевания является быстрая усталость, снижение аппетита и потеря веса, а также появление желтухи и нарушения пищеварения.

Напомним, что поджелудочная железа является важнейшим органом пищеварительной системы, а значит ее работу нужно поддерживать с помощью правильных продуктов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала, что желательно исключить из рациона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки лучше исключить из ежедневного рациона, потому что при частом употреблении они могут спровоцировать развитие онкологии. 

Читайте также, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какую летнюю ягоду нужно добавить в свой рацион, потому что она предотвращает риск возникновения рака.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/128218-risk-raka-podzheludochnoy-zhelezy-vrednaya-privychka-uvelichivaet-ego-vdvoe.html
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