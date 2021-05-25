Какая ягода предотвращает раковые заболевания

Скоро на рынках и прилавках магазинов появятся много вкусных и полезных ягод, поэтому не упускайте момент и обогащайте свой организм витаминами. Особое внимание стоит обратить на клубнику.

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что эта ягода содержит флавоноиды и антиоксидантные вещества (антоцианы и катехины), снижающие риск развития многих серьезных заболеваний, в частности онкологии и сердечно-сосудистых проблем. Исследования также показали, что клубника положительно сказывается на зрении и неврологическом здоровье.

Также регулярное употребление этой летней ягоды поможет нормализовать уровень холестерина в крови, улучшив тем самым работу сердечно-сосудистой системы. А входящие в состав клубники каротиноиды и аскорбиновая кислота — укрепят иммунную систему.

Помимо этого, летняя ягода полезна для органов пищеварения, легких, щитовидной и предстатительной желез.

Напомним, что магазины и рынки Украины уже полны клубничными россыпями. Чтобы получить всю пользу от клубники, ее надо правильно выбирать. Сейчас в продаже в основном ягоды, привезенные из Никополя и Херсонской области. Диетологи утверждают, что всего в восьми клубничках больше витамина С, чем в целом апельсине вместе с кожурой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что клубника считается полноправной королевой ягодного царства, поэтому ее обязательно стоит включить в свой рацион. Эта ягода имеет приятный вкус и аромат, а еще богата на различные витамины, минералы и антиоксиданты. Но при этом, злоупотреблять ею нельзя. Сколько же можно съедать клубники в день?

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