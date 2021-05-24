Как выбрать вкусную, а главное - натуральную клубнику

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Ольга Чародий
Магазины и рынки Украины уже полны клубничными россыпями.
Чтобы получить всю пользу от клубники, ее надо правильно выбирать. Сейчас в
продаже в основном ягоды, привезенные из Никополя и Херсонской области. Диетологи
утверждают, что всего в восьми клубничках больше витамина С, чем в целом
апельсине вместе с кожурой, пишет kaspyinfo.
Клубника (фото из открытых источников)
ягоды сухие и без гниения;
однородный цвет;
зеленые свежие листья;
поверхность без вмятин и повреждений;
насыщенный аромат.
Стоит помнить, что клубника быстро портится. Чтобы сохранить
ее на длительное время, надо заморозить ее в герметичном пакете или в
специальной емкости. При термической обработке ягода теряет много витаминов.
Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если
между зелеными листочками и ягодой является расстояние, то клубника будет
сладкой. Если листочки плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет
кислой.
Кстати, перед мытьем ягод не надо удалять зеленые листья и стебель. Следует высыпать клубнику в большой чистый дуршлаг, промыть ягоды под струей чистой проточной воды, подождать минуту, пока стечет вода, и промокнуть вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.
Как сообщали ранее сейчас в Украине продается преимущественно клубника из фермерских хозяйств Херсонской области. Ягоды выращены в теплицах. Соответственно цены на эту клубнику могут пугать. Сейчас стоимость килограмма летней ягоды в среднем составляет 200 гривен. Стоит отметить, что цены на рынках и в супермаркетах эту ягоду могут существенно отличаться. На рынках продавать дешевле клубнику, в супермаркетах — соответственно килограмм клубники будет стоить дороже.
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