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Как выбрать вкусную, а главное - натуральную клубнику

Следует высыпать клубнику в большой чистый дуршлаг, промыть ягоды под струей чистой проточной воды, подождать минуту, пока стечет вода

24 мая 2021, 22:34
Автор:

Ольга Чародий

Магазины и рынки Украины уже полны клубничными россыпями. Чтобы получить всю пользу от клубники, ее надо правильно выбирать. Сейчас в продаже в основном ягоды, привезенные из Никополя и Херсонской области. Диетологи утверждают, что всего в восьми клубничках больше витамина С, чем в целом апельсине вместе с кожурой, пишет kaspyinfo.

Как выбрать вкусную, а главное - натуральную клубнику

Клубника (фото из открытых источников)

ягоды сухие и без гниения;

однородный цвет;

зеленые свежие листья;

поверхность без вмятин и повреждений;

насыщенный аромат.

Стоит помнить, что клубника быстро портится. Чтобы сохранить ее на длительное время, надо заморозить ее в герметичном пакете или в специальной емкости. При термической обработке ягода теряет много витаминов. Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листочками и ягодой является расстояние, то клубника будет сладкой. Если листочки плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислой.

Кстати, перед мытьем ягод не надо удалять зеленые листья и стебель. Следует высыпать клубнику в большой чистый дуршлаг, промыть ягоды под струей чистой проточной воды, подождать минуту, пока стечет вода, и промокнуть вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Как сообщали ранее сейчас в Украине продается преимущественно клубника из фермерских хозяйств Херсонской области. Ягоды выращены в теплицах. Соответственно цены на эту клубнику могут пугать. Сейчас стоимость килограмма летней ягоды в среднем составляет 200 гривен. Стоит отметить, что цены на рынках и в супермаркетах эту ягоду могут существенно отличаться. На рынках продавать дешевле клубнику, в супермаркетах — соответственно килограмм клубники будет стоить дороже.



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Источник: https://kaspyinfo.ru/news/gorod/67263
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