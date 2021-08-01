Какие продукты «убивают» поджелудочную железу

Поджелудочная железа является важнейшим органом пищеварительной системы, а значит ее работу нужно поддерживать с помощью правильных продуктов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала, что желательно исключить из рациона.

Что вредит поджелудочной железе / Daria Shevtsova / pexels.com

Специалист отметила, что продукты с большим количеством сахара, фаст-фуд, полуфабрикаты, сладкие газированные напитки и другая жирная пища "убивают" поджелудочную железу и могут вызвать развитие множества заболеваний.

"В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", — объяснила Павлова.

Эксперт посоветовала между основными приемами пищи делать трехчасовые перерывы, чтобы еда успела перевариться в желудке. Но большие перерывы (более 5 часов) могут негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта, поэтому придерживайтесь своего режима питания. Дело в том, что голодание может спровоцировать накопление жировых запасов, что не очень хорошо как для здоровья, так и для фигуры.

Напомним, что врач-диетолог Алексей Ковальков, чтобы сохранить поджелудочную железу здоровой, советует ограничить в рационе свежевыжатые фруктовые соки. Несмотря на то, что в их составе много витаминов, они содержат "жидкий" сахар, который вредит этому органу.

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