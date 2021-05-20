Какая привычка «убивает» всю пользу утреннего чая

Чай — один из самых вкусных напитков, обладающих целым рядом полезных свойств. Но некоторые добавки способны "убить" всю его пользу. Врач-нутрициолог Лиза Янг рассказала, какой чай лучше пить утром и что в него не стоит добавлять.

с чем не рекомендуется пить чай (фото из открытых источников)

Эксперт отметила, что после пробуждения лучше отдать предпочтение зеленому чаю, потому что он поможет запустить метаболизм, "разбудить" организм и улучшить общее состояние здоровья. Кроме того, в составе зеленого чая есть антиоксидантные вещества, которые защищают от различных заболеваний и способствуют потере веса.

Но чтобы не "убить" всю пользу напитка, нутрициолог не рекомендует добавлять в него сахар и сливки, потому что эта привычка может пагубно повлиять на здоровье. Если вкус зеленого чая вам не нравится, или он горьковат, тогда попробуйте заваривать его не слишком крепким или же просто найдите "свой чай", который будет вас устраивать по вкусу, запаху и прочих факторах. Но добавление сахара сведите к минимуму или замените его медом/агавой тогда пользы для организма будет больше.

Напомним, ученые из Университета Пенсильвании рассказали, что тяжелую пищу лучше всего запивать зеленым чаем, поскольку в нем содержатся минералы и вещества, которые способствуют снижению отложению липидов. Зеленый чай стимулирует обмен веществ, не давая образовываться жировым отложениям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что холодный чай намного эффективнее способствует похудению. Этот напиток способствует окислению жирных кислот, а это дает возможность использовать жир в качестве топлива. В результате лишние килограммы уходят намного быстрее.

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