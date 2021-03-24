Какой напиток может «разрушить» поджелудочную железу

Поджелудочная железа — один из важных органов пищеварительной системы, и в то же время — один из наиболее уязвимых. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что работу этого органа могут серьезно затруднять некоторые популярные напитки. Какие именно?

Поджелудочная железа (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в первую очередь, не стоит злоупотреблять свежевыжатыми фруктовыми соками. Они содержат много витаминов, полезных веществ, но еще "жидкий сахар", который серьезно вредит поджелудочной железе. Врач говорит, что фруктовые соки приносят организму больше вреда, чем пользы.

Алексей Ковальков заявил, что при регулярном употреблении этих напитков у человека спустя 5-6 лет возрастает риск развития сахарного диабета. Дело в том, что фруктоза, которая содержится в соках, быстрее перерабатывается организмом, а резкие скачки уровня сахара в крови приводят к тому, что поджелудочная железа выделяет инсулин, чтобы нормализовать этот уровень. С течением времени этот механизм изнашивается, увеличивая тем самым риск развития заболевания.

Врач говорит, что вместо сока лучше просто съесть фрукт, например, заменить стакан апельсинового сока на апельсин. Так пользы будет больше, потому что соки и фрукты по-разному усваиваются организмом.

Кроме этого, поджелудочную железу "разрушают" алкогольные напитки, сладкая газировка, кофе, крепкий чай (на голодный желудок).

Напомним, что воспаление поджелудочной железы может быть вызвано неправильными продуктами питания. Эксперты назвали, главных "врагов" этого органа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты "любит" поджелудочная железа.

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