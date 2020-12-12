Названы пять главных врагов поджелудочной железы

Одним из самых важных органов пищеварительной системы является поджелудочная железа. Но многие люди почему-то всячески ее нагружают, в результате чего она воспаляется и приводит к неприятным последствиям. Какие продукты являются злейшими врагами этого органа?

что вредит поджелудочной железе / фото: noviydoctor.com

Специалисты отметили, что поджелудочная железа производит ферменты, которые помогают переваривать пищу, а также гормоны (инсулин и глюкагон) для контроля уровня глюкозы в крови. Но из-за неправильного питания этот орган может дать сбой.

Газированные напитки

Диетологи советуют полностью исключить из рациона газированные напитки, потому что они раздражают стенки пищеварительного тракта и приводят к развитию гастрита и воспалению поджелудочной железы.

Жирные блюда и мороженое

Многие люди любят фастфуд, полуфабрикаты, мороженное, не осознавая, насколько в этих продуктах содержится много простых углеводов и жиров. И если эта пища преобладает в вашем рационе каждый день, тогда не стоит удивляться, почему работа поджелудочной железы нарушается.

Сладости и шоколад

Учитывая то, что поджелудочная железа вырабатывает инсулин, то чем больше глюкозы будет попадать в организм, тем больше гормона она будет вырабатывать. Соответственно, если вы будете употреблять много шоколада и сладостей, то этот орган постоянно будет под напряжением.

Кофе

Чрезмерное употребление кофе способствует усиленной продукции пищеварительных ферментов, которые разрушают стенки органов, в том числе и поджелудочной железы. Особенно вреден кофе натощак.

Острые специи и пряности

Если хотите уберечь поджелудочную железу употребляйте меньше острых блюд, специй и пряностей. В состав этих продуктов, входят вещества, которые раздражают слизистую оболочку органа и способствуют развитию воспалительных процессов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты "любит" поджелудочная железа.

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