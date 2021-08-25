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Какие безалкогольные напитки провоцируют рак

Врач-онколог Елена Смирнова перечислила три безалкогольных напитка, которые могут спровоцировать развитие рака

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Есть напитки, которые лучше исключить из ежедневного рациона, потому что при частом употреблении они могут спровоцировать развитие онкологии. На своей странице в Instagram врач-онколог Елена Смирнова рассказала, от чего лучше отказаться.

Какие безалкогольные напитки провоцируют рак

Что провоцирует рак / Фото: pinterest

Специалист отметила, что речь идет в первую очередь о сладкой газировке, потому что в ее составе очень много сахара, красителей и других добавок, которые наносят серьезный вред организму. По словам онколога, сладкое в принципе увеличивает количество вредных бактерий внутри кишечника, вызывая ожирение и воспалительные процессы. 

Также стоит отказаться от употребления энергетиков, потому что они содержат большое количество стимулирующих веществ, которые вызывают обезвоживание, проблемы с пищеварением, раздражительность, нервозность и другие нарушения. 

Еще в список попали "магазинные" фруктовые соки, потому что они содержат много сахара. Если же делать сок дома с соблюдением безопасных пропорций, то такой напиток может снабдить организм полезными веществами и витаминами.

Такие выводы онколог подкрепила результатами исследования, проведенного медиками из Вашингтона, в котором приняло участие 95 тысяч женщин. Ученые изучали влияние вышеперечисленных напитков на организм в течение 14 лет и выяснили, что их регулярное употребление может провоцировать рак толстой кишки. При чем, риск увеличивается почти на треть, если один из выше перечисленных продуктов присутствует в рационе подростка.

Какие безалкогольные напитки провоцируют рак - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что можно предотвратить появление онкологических заболевания, но для этого важно следить за своим образом жизни, в частности, отказаться от некоторых привычек.


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