Медики назвали привычки, защищающие от онкологии

Онкология – одна из самых актуальных проблем человечества, с которой, к сожалению, сталкивается все больше людей. Врачи говорят, что можно предотвратить появление заболевания, но для этого важно следить за своим образом жизни, в частности отказаться от некоторых привычек.

Какие привычки защищают от рака (фото из открытых источников)

Онкологи отмечают, что важную роль для организма играет правильное и здоровое питание. Необходимо, в первую очередь, ограничить употребление красного мяса и особенно продуктов его промышленной переработки. Исследователи из нескольких стран установили, что люди, придерживающиеся вегетарианства, болеют онкологией в два раза реже, чем те, кто обогащает мясными продуктами свой рацион. Даже мясо индейки содержит в себе вещества, которые способны стать для организма канцерогенами.

Ученые советуют отдать предпочтение рыбным блюдам, потому что они богаты на витамины и ненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Специалисты рекомендуют особое внимание обратить на треску, хек и палтус, потому что в их составе много йода, а он препятствует развитию злокачественных опухолей.

Кроме этого, необходимо отказаться от алкогольных напитков и табака. Здоровый образ жизни на 70% сокращает вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Напомним, что британские врачи-онкологи рассказали о напитке, состоящем всего из одного ингредиента, который способен защитить человека от рака. Оказалось, что это отвар из корня одуванчика, который богат антиоксидантами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-онколог Елена Смирнова рассказала, что неправильный рацион питания, а именно, преобладание в меню жиров и низкое содержание клетчатк может спровоцировать быстрый рост опухолей.

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