logo
Русский Українська

BTC/USD

57357.29

ETH/USD

2249.01

LTC/USD

273.30

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье онкология Медики назвали привычки, защищающие от онкологии
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики назвали привычки, защищающие от онкологии

Врачи рассказали, какие привычки способны защитить от развития онкологических заболеваний

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Онкология – одна из самых актуальных проблем человечества, с которой, к сожалению, сталкивается все больше людей. Врачи говорят, что можно предотвратить появление заболевания, но для этого важно следить за своим образом жизни, в частности отказаться от некоторых привычек.

Медики назвали привычки, защищающие от онкологии

Какие привычки защищают от рака (фото из открытых источников)

Онкологи отмечают, что важную роль для организма играет правильное и здоровое питание. Необходимо, в первую очередь, ограничить употребление красного мяса и особенно продуктов его промышленной переработки. Исследователи из нескольких стран установили, что люди, придерживающиеся вегетарианства, болеют онкологией в два раза реже, чем те, кто обогащает мясными продуктами свой рацион. Даже мясо индейки содержит в себе вещества, которые способны стать для организма канцерогенами. 

Ученые советуют отдать предпочтение рыбным блюдам, потому что они богаты на витамины и ненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Специалисты рекомендуют особое внимание обратить на треску, хек и палтус, потому что в их составе много йода, а он препятствует развитию злокачественных опухолей.

Кроме этого, необходимо отказаться от алкогольных напитков и табака. Здоровый образ жизни на 70% сокращает вероятность возникновения онкологических заболеваний. 

Напомним, что британские врачи-онкологи рассказали о напитке, состоящем всего из одного ингредиента, который способен защитить человека от рака. Оказалось, что это отвар из корня одуванчика, который богат антиоксидантами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-онколог Елена Смирнова рассказала, что неправильный рацион питания, а именно, преобладание в меню жиров и низкое содержание клетчатк может спровоцировать быстрый рост опухолей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wworld.com.ua/health/46415
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ