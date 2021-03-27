Онкологи назвали напиток, который поможет уберечься от рака

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Мокрик Анастасия
Британские врачи-онкологи рассказали
о напитке, состоящем всего из одного ингредиента, который способен защитить
человека от рака. Об этом информирует World News.
Отвар из одуванчика помогает защититься от онкологии - фото: из открытых источников
Британские ученые выяснили, что
уберечь себя от онкологических заболеваний поможет простой отвар из корня
одуванчика. Подобные средства можно приобрести в любой аптеке. Отвар из корня
одуванчика используют также для усиления секреции пищеварительных желез в виде
желчегонного средства. Также такой отвар обладает кровоочистительным,
слабительным и спазмолитическими свойствами.
К слову, листья и стебли одуванчика нередко используют в пищу. К примеру – в салаты или супы. Они содержат витамин В2. Из сушеных корней делают "одуванчиковый кофе". Из цветков делают варенье и вино. А из раскрывшихся бутонов готовят мёд.
Лабораторные исследования показали, что одуванчик может убивать определенные бактерии и другие микробы. Было также обнаружено, что он обладает противораковыми свойствами. Согласно исследованиям, цветок богат антиоксидантами, а это большой плюс при борьбе с онкологией.
Одуванчик обладает эстрогенной активностью и, следовательно, может уменьшать рост раковых клеток. Растение используется в народной медицине для лечения многих недугов, сообщается на сайте Мемориального онкологического центра им.Слоуна Кеттеринга.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были названы признаки, указывающие на то, что в вашем организме переизбыток соли. Также сайт информировал о том, что необходимо добавить в свой рацион, если простуда застигла врасплох.
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