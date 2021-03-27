Онкологи назвали напиток, который поможет уберечься от рака

Британские врачи-онкологи рассказали о напитке, состоящем всего из одного ингредиента, который способен защитить человека от рака. Об этом информирует World News.

Отвар из одуванчика помогает защититься от онкологии - фото: из открытых источников

Британские ученые выяснили, что уберечь себя от онкологических заболеваний поможет простой отвар из корня одуванчика. Подобные средства можно приобрести в любой аптеке. Отвар из корня одуванчика используют также для усиления секреции пищеварительных желез в виде желчегонного средства. Также такой отвар обладает кровоочистительным, слабительным и спазмолитическими свойствами.



К слову, листья и стебли одуванчика нередко используют в пищу. К примеру – в салаты или супы. Они содержат витамин В2. Из сушеных корней делают "одуванчиковый кофе". Из цветков делают варенье и вино. А из раскрывшихся бутонов готовят мёд.

Лабораторные исследования показали, что одуванчик может убивать определенные бактерии и другие микробы. Было также обнаружено, что он обладает противораковыми свойствами. Согласно исследованиям, цветок богат антиоксидантами, а это большой плюс при борьбе с онкологией.

Одуванчик обладает эстрогенной активностью и, следовательно, может уменьшать рост раковых клеток. Растение используется в народной медицине для лечения многих недугов, сообщается на сайте Мемориального онкологического центра им.Слоуна Кеттеринга.

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