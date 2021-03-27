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Онкологи назвали напиток, который поможет уберечься от рака

Ученые считают, что корень одуванчика может нейтрализовать поврежденные опухолью клетки

сегодня, 16:00
Автор:

Мокрик Анастасия

Британские врачи-онкологи рассказали о напитке, состоящем всего из одного ингредиента, который способен защитить человека от рака. Об этом информирует World News.

Онкологи назвали напиток, который поможет уберечься от рака

Отвар из одуванчика помогает защититься от онкологии - фото: из открытых источников

Британские ученые выяснили, что уберечь себя от онкологических заболеваний поможет простой отвар из корня одуванчика. Подобные средства можно приобрести в любой аптеке. Отвар из корня одуванчика используют также для усиления секреции пищеварительных желез в виде желчегонного средства. Также такой отвар обладает кровоочистительным, слабительным и спазмолитическими свойствами.

К слову, листья и стебли одуванчика нередко используют в пищу. К примеру – в салаты или супы. Они содержат витамин В2. Из сушеных корней делают "одуванчиковый кофе". Из цветков делают варенье и вино. А из раскрывшихся бутонов готовят мёд. 

Лабораторные исследования показали, что одуванчик может убивать определенные бактерии и другие микробы. Было также обнаружено, что он обладает противораковыми свойствами. Согласно исследованиям, цветок богат антиоксидантами, а это большой плюс при борьбе с онкологией.

Одуванчик обладает эстрогенной активностью и, следовательно, может уменьшать рост раковых клеток. Растение используется в народной медицине для лечения многих недугов, сообщается на сайте Мемориального онкологического центра им.Слоуна Кеттеринга.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что были названы признаки, указывающие на то, что в вашем организме переизбыток соли. Также сайт информировал о том, что необходимо добавить в свой рацион, если простуда застигла врасплох.



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Источник: http://w-n.com.ua/archives/163920
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