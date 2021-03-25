Признаки, указывающие на переизбыток соли в организме

Для нормального функционирования организму нужна соль (хлорид натрия), но важно контролировать ее количество, хотя это далеко не просто. Переизбыток соли в организме может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Переизбыток соли / Фото: Medaboutme.ru

Эксперты отмечают, что люди часто не замечают, сколько соли они употребляют каждый день, ведь учитывать нужно не только ту соль, которую мы непосредственно добавляем в пищу, а и естественное содержание натрия в продуктах (овощах, фруктах и т.д.). Какие же признаки указывают на переизбыток продукта?

Постоянная жажда

Большое количество соли провоцирует жажду, потому что натрий задерживает воду в организме, соответственно, мозг начинает сигнализировать нам о том, что пора пополнить водный баланс.

Отечность и вздутие

Отеки возникают по тем же причинам, что и жажда. Соль "не отпускает" воду, а это замедляет процесс кровообращения, обмена веществ и скорость движения лимфы. Все это ведет к возникновению отеков, от которых не так-то просто избавиться. Экстремально высокий уровень соли провоцирует дискомфорт в кишечнике и вздутие живота.

Головные боли

Оказывается, что переизбыток соли в рационе может спровоцировать приступы головной боли, потому что вызывает расширение сосудов головного мозга.

Привычная еда стала пресной

Избыток натрия также может повлиять на ваши вкусовые рецепторы. Пища начинает казаться безвкусной и пресной, поэтому в нее будет хотеться добавлять все больше и больше соли.

Напомним, чтобы обезопасить себя и свое здоровье, диетологи советуют сократить ежедневное количество употребляемой соли. Чем ее заменить, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, к чему может привести избыток глюкозы в организме.

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