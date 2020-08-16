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Главная Новости Здоровье диета и питание Арбузы, персики, дыни: к чему может привести избыток глюкозы в организме
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Арбузы, персики, дыни: к чему может привести избыток глюкозы в организме

Оказывается, употребление сезонных сочных фруктов может быть не только полезным, но и опасным

сегодня, 09:38
Автор:

Екатерина Белоброва
Арбузы, персики, дыни: к чему может привести избыток глюкозы в организме

Во фруктах, некоторых овощах, ягодах и меде содержится изомер сахара - фруктоза, - который при высокой концентрации в организме не только вызывает лишний вес, но и провоцирует венозное расширение на ногах, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником, ряд воспалительных процессов и даже панические атаки. Об этом рассказала практикующий диетолог Наталья Гончарова, передает издание "NewsYou".

Так, по словам специалиста, летом, когда сезонные овощи и фрукты насыщаются сладким элементов, высок риск заполучить себе нежелательные последствия, а значит, следует ограничивать употребление таких продуктов, особенно перед сном.

"Дело в том, что фруктоза усваивается хуже, чем сахароза и глюкоза, но сама сладость ощущается ниже. Оттого часто люди переедают сезонные овощи и фрукты, считая, что это не грозит даже повышением массы тела", - отмечает Гончарова.

Также она добавила, что непереносимость фруктозы можно определить только посредством сдачи анализов, но, если она врожденная, то ребенок категорически не будет есть овощи. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о перечне продуктов, от которых желательно отказаться в жаркий летний сезон.



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