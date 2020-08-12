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Летнее меню: от каких продуктов стоит отказаться в жару

«Опасные» продукты можно употреблять в пищу, если следовать определенным правилам

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева
Летнее меню: от каких продуктов стоит отказаться в жару

Летом становится очень много пищевых отравлений. Зачастую люди сами виноваты в этом, так как не соблюдают правила приготовления и хранения пищевых продуктов. Ведущий  ток-шоу "Хорошее здоровье" и "Полезная программа" на телеканале "Интер" Александр Лукьяненко рассказал порталу "Комментарии" от каких продуктов лучше отказаться летом, а на какие обратить больше внимания.

Лукьяненко рассказал, что самыми опасными в жару становятся рыба, особенно копченая и вяленая, морепродукты и мясо. Он акцентирует внимание на том, что если вы не уверены в свежести этих продуктов, то не стоит их покупать. Это самая опасная категория товаров, поэтому при малейших подозрениях – не употребляйте их в пищу.

"Медицина уже давно все придумала, как обезопасить себя от пищевых отравлений: мыть руки и не есть несвежие продукты. Вопрос в том, что соблюсти эти два простых правила людям почему-то сложно", – говорит телеведущий.

Александр Лукьяненко также рассказал, что покупая продукты в обычных магазинах для проверки в студии экспериментов, до последнего момента не известно, в какой ценовой категории окажется качественный продукт. Не всегда качественное оказывается дорогим. Часто бывает, что дорогие продукты на самом деле оказываются несъедобными. И наоборот, продукты эконом-класса соответствуют всем требованиям качества.

"Такие истории у нас были со шпротами, с кетчупами, и с мидиями. Дорогущие тихоокеанские мидии в вакууме – красивые, крупные – оказались хуже, чем украинские, которые в три раза дешевле. Вскрыв пакет, оказалось, что из одного килограмма чилийских мидий нужно выбросить 700 грамм, потому что они побитые и раскрытые, и употреблять их уже нельзя. Конечно, лучше взять украинские. Во-первых, они вкуснее. А во-вторых, вы ими не отравитесь", – говорит ведущий.

Напомним, рыба является важным и обязательным продуктом в рационе ребенка, ведь она содержит множество витаминов и полезных веществ. Но родители должны знать, какую рыбу вводить в рацион малыша, чтобы достичь максимальной пользы для организма.


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