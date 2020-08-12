Летнее меню: от каких продуктов стоит отказаться в жару

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Татьяна Веремеева
Летом становится очень много пищевых отравлений. Зачастую люди сами
виноваты в этом, так как не соблюдают правила приготовления и хранения пищевых
продуктов. Ведущий ток-шоу "Хорошее
здоровье" и "Полезная программа" на телеканале "Интер" Александр Лукьяненко рассказал
порталу "Комментарии" от каких продуктов лучше отказаться летом, а на какие
обратить больше внимания.
Лукьяненко рассказал, что самыми опасными в жару становятся рыба, особенно
копченая и вяленая, морепродукты и мясо. Он акцентирует внимание на том, что если
вы не уверены в свежести этих продуктов, то не стоит их покупать. Это самая
опасная категория товаров, поэтому при малейших подозрениях – не употребляйте
их в пищу.
"Медицина уже давно все придумала, как обезопасить себя от пищевых
отравлений: мыть руки и не есть несвежие продукты. Вопрос в том, что соблюсти
эти два простых правила людям почему-то сложно", – говорит телеведущий.
Александр Лукьяненко также рассказал, что покупая продукты в обычных
магазинах для проверки в студии экспериментов, до последнего момента не известно,
в какой ценовой категории окажется качественный продукт. Не всегда качественное
оказывается дорогим. Часто бывает, что дорогие продукты на самом деле
оказываются несъедобными. И наоборот, продукты эконом-класса соответствуют всем
требованиям качества.
"Такие истории у нас были со шпротами, с кетчупами, и с мидиями. Дорогущие
тихоокеанские мидии в вакууме – красивые, крупные – оказались хуже, чем
украинские, которые в три раза дешевле. Вскрыв пакет, оказалось, что из одного
килограмма чилийских мидий нужно выбросить 700 грамм, потому что они побитые и
раскрытые, и употреблять их уже нельзя. Конечно, лучше взять украинские.
Во-первых, они вкуснее. А во-вторых, вы ими не отравитесь", – говорит ведущий.
Напомним, рыба является важным и обязательным продуктом в рационе ребенка,
ведь она содержит множество витаминов и полезных веществ. Но родители должны
знать, какую
рыбу вводить в рацион малыша, чтобы достичь максимальной пользы для
организма.
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