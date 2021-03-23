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Главная Новости Здоровье диета и питание Что добавить в рацион, если простуда застигла врасплох
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Что добавить в рацион, если простуда застигла врасплох

Эти продукты помогут укрепить иммунитет

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Учитывая переменчивость погоды, сейчас достаточно легко подхватить простудное заболевание. Если с вами такое произошло, тогда стоит обогатить рацион продуктами, в составе которых много полезных веществ, способных облегчить течение заболевания и укрепить иммунную систему.

Что добавить в рацион, если простуда застигла врасплох

Что есть при простуде (фото из открытых источников)

Куркума

О лечебных свойствах куркумы известно уже давно. В ее составе есть куркумин — мощный антиоксидант, который повышает активность иммунных клеток и помогает организму справиться с вирусами. Куркуму можно добавлять в различные блюда. 

Ромашковый чай

Исследователи доказали, что чай на основе ромашки хорошо успокаивает и способствует увеличению антибактериальной активности организма, укрепляя иммунитет и улучшая качество сна. Во время простуды же нужно больше отдыхать и не переживать по пустякам. 

Сушеная вишня

Это еще один продукт, в составе которого много антибактериальных веществ. Польза сушеной вишни проявляется в бактерицидных свойствах. Ягода способствует отхождению мокроты при сухом кашле и повышает общий иммунитет. 

Грецкие орехи

Особое место в рационе занимают грецкие орехи. Они обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают иммунитет, обогащают организм витаминами и минералами. Ученые доказали, что грецкие орехи также снижают стресс. 

Напомним, что для поддержания здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем организму нужен калий. В каких продуктах его искать, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Андрей Князьков назвал продукт питания, который поможет организму восстановиться после коронавируса.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/chto-stoit-dobavit-v-svoy-racion-kogda-prostuda-zastigla-vrasploh/
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