Пища для сердца: 5 продуктов, в которых много калия

Для того чтобы организм работал как часы, его необходимо обогащать витаминами и микроэлементами. Одним из них является калий — он поддерживает здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем. В каких продуктах его можно найти?

5 продуктов, в которых много калия (фото из открытых источников)

Фасоль

Больше всего калия содержится в бобовых, в частности, в фасоли. В 100 граммах обычной белой фасоли приблизительно 500 мг этого микроэлемента. Помимо калия, фасоль также богата на магний, медь, фосфор, железо и ряд витаминов.

Авокадо

В этом экзотическом плоде также много калия, а еще витаминов, антиоксидантов и полезных жиров. Регулярное употребление авокадо способствует улучшению работы сердца и пищеварения, а еще этот фрукт омолаживает организм и укрепляет иммунитет.

Сухофрукты

Периодически добавляйте в свой рацион сухофрукты, потому что они являются отличным источником витаминов и минералов, в том числе и калия. Курагу, финики, чернослив можно использовать для перекуса или как дополнение к другим блюдам. Но увлекаться ими не стоит из-за высокого содержания сахара.

Картофель

Люди, следящие за фигурой, часто исключают картофель из рациона из-за крахмала и углеводов, забывая, что в этом овоще содержится много калия и других полезных веществ. Картофель лучше всего запекать в духовке — так он сохраняет максимум своих микроэлементов.

Арахис

В составе орехов много этого полезного микроэлемента. Например, 50 грамм арахиса обеспечат организму одну десятую суточной нормы калия. Но не злоупотребляйте продуктом, потому что он достаточно калориен.

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