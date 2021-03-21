Пять продуктов с высоким содержанием клетчатки

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Светлана Шкурупий
Важную роль в нашем рационе играет клетчатка — сложный углевод, который очищает и улучшает работу кишечника, нормализует вес и снижает уровень "плохого" холестерина в крови. В каких продуктах она содержится?
В каких продуктах содержится клетчатка (фото из открытых источников)
Груши
Эти фрукты богаты на клетчатку, витамины А, В1, В2, С, Е, а также цинк, железо, кальций, магний и другие микроэлементы. Диетологи рекомендуют употреблять груши не только потому, что они помогают нормализовать пищеварение, но и потому, что эти фрукты улучшает эластичность сосудов, борются с инфекциями, укрепляют иммунитет.
Фисташки
Клетчатки в фисташках намного больше, чем в остальных орехах. Она стимулирует работу кишечника, способна очищать организм от шлаков и токсинов. Фисташки можно употреблять отдельно или же добавлять в кашу, йогурт, выпечку, соусы.
Артишоки
Этот продукт в первую очередь славится низким содержанием калорий и жира одновременно с высоким содержанием клетчатки. В 100 граммах артишока содержится около третьей части суточной нормы клетчатки для взрослого человека.
Чечевица
Диетологи говорят, что в одной чашке чечевичного супа содержится 15 грамм клетчатки. Это в 15 раз больше, чем в курином бульоне с лапшой. Чечевица также богата на кальций, калий, фосфор, железо и другие ценные вещества.
Злаки
Тарелка злаков, разбавленных кусочками фруктов, — прекрасная возможность "съесть" утром 14 грамм клетчатки. К примеру, блюдце овсяной каши на четверть покрывает суточную потребность человека в клетчатке. Кроме того, содержащийся в овсе крахмал медленно переваривается и усваивается, обеспечивая ощущение сытости в течение продолжительного времени.
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