Пища для ума: пять продуктов, повышающих уровень IQ

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Светлана Шкурупий
Рацион
питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, чтобы организм
получал все необходимые ему витамины и минералы. Есть продукты, помогающие похудеть,
укрепить иммунитет, омолодить организм и даже те, которые способны улучшить
мозговую активность. Вот о них и пойдет речь.
Какие продукты повышают интеллект (фото из открытых источников)
Эксперты
назвали пять продуктов, которые благоприятно влияют на работу мозга и могут
повысить уровень интеллекта.
Свёкла
В
этом овоще содержится большое количество витаминов, в частности группы В,
которые усиливают работу мозга. Регулярное употреблении свеклы помогает
предотвратить развитие деменции. В составе этого овоща много фолиевой
кислоты, которая играет большую роль в предотвращении болезни Альцгеймера.
Анчоусы
Организму
нужны омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в анчоусах. Эти вещества
помогают защитить от ускоренного старения и потери памяти, прогоняют прочь
депрессию и плохое настроение.
Кайенский перец
Самым
ценным компонентом кайенского перца является капсаицин — алкалоид растительного
происхождения, который придает ему остроты. Диетологи говорят, что употребление
этого овоща помогает сосредоточиться и повышает интеллект.
Брюссельская капуста
Исследователи
доказали, что при переваривании брюссельской капусты в организме образовывается
дииндолилметан — вещество, получившее статус мощного усилителя иммунной
системы, помогающего защитить новые клетки мозга от повреждений.
Авокадо
В
составе авокадо есть олеиновая кислота, которая способна обогатить миелиновый
слой, покрывающий клетки головного мозга. Повреждение этого слоя может привести
к ухудшению памяти и других функций, негативно влияющих на интеллект. Чтобы этого
не произошло, регулярно добавляйте в свой рацион авокадо.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты обладают антисептическими свойствами.
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