Пища для ума: пять продуктов, повышающих уровень IQ

Рацион питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые ему витамины и минералы. Есть продукты, помогающие похудеть, укрепить иммунитет, омолодить организм и даже те, которые способны улучшить мозговую активность. Вот о них и пойдет речь.

Какие продукты повышают интеллект (фото из открытых источников)

Эксперты назвали пять продуктов, которые благоприятно влияют на работу мозга и могут повысить уровень интеллекта.

Свёкла

В этом овоще содержится большое количество витаминов, в частности группы В, которые усиливают работу мозга. Регулярное употреблении свеклы помогает предотвратить развитие деменции. В составе этого овоща много фолиевой кислоты, которая играет большую роль в предотвращении болезни Альцгеймера.

Анчоусы

Организму нужны омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в анчоусах. Эти вещества помогают защитить от ускоренного старения и потери памяти, прогоняют прочь депрессию и плохое настроение.

Кайенский перец

Самым ценным компонентом кайенского перца является капсаицин — алкалоид растительного происхождения, который придает ему остроты. Диетологи говорят, что употребление этого овоща помогает сосредоточиться и повышает интеллект.

Брюссельская капуста

Исследователи доказали, что при переваривании брюссельской капусты в организме образовывается дииндолилметан — вещество, получившее статус мощного усилителя иммунной системы, помогающего защитить новые клетки мозга от повреждений.

Авокадо

В составе авокадо есть олеиновая кислота, которая способна обогатить миелиновый слой, покрывающий клетки головного мозга. Повреждение этого слоя может привести к ухудшению памяти и других функций, негативно влияющих на интеллект. Чтобы этого не произошло, регулярно добавляйте в свой рацион авокадо.

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