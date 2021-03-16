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Пять продуктов с антисептическими свойствами

Эти продукты содержат много витаминов и минералов

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Эксперты назвали натуральные продукты-антисептики, которые подавляют рост и размножения микроорганизмом и посоветовали периодически добавлять их в свой рацион, особенно на фоне пандемии коронавируса. Что это за продукты?

Пять продуктов с антисептическими свойствами

продукты с антисептическими свойствами / фото: freepik

Сельдерей

Это овощ богат клетчаткой, кальцием, эфирными маслами, а также витаминами А, Е, К и В. Сельдерей помогает при проблемах с отечностью, потому что восстанавливает водно-солевой баланс организма. Более этого, этот овощ способен замедлять процесс старения, омолаживая клетки организма.

Приправы

В рацион почаще стоит добавлять такие специи, как шалфей, кардамон, куркуму, розмарин, потому что они содержат эфирные масла и антиоксиданты, а также обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Цитрусовые

Практически все цитрусовые содержат много витамина С и других элементов, которые важны для укрепления организма. А в составе кожуры этих плодов есть фитонциды — вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий.

Лук

Лук в сезон простуд не только защищает организм, но и обогащает его витаминами А, С, D и антиоксидантами, которые значительно снижают развитие рака. Лук обладает ярко выраженными антибактериальными и противовирусными свойствами.

Чеснок

Этот овощ является отличным антибактериальным и противовирусным средством, стимулирующим иммунитет. А еще чеснок богат элементами, снижающими давление и улучшающими память.

Напомним, диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают сохранить гормональный баланс.


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Источник: https://edinstvennaya.ua/foodstyle/foodtrends/32544-top-10-produktov-s-antisepticheskimi-svoystvami
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