Пять продуктов с антисептическими свойствами

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Светлана Шкурупий
Эксперты назвали натуральные продукты-антисептики, которые подавляют рост и размножения микроорганизмом и посоветовали периодически добавлять их в свой рацион, особенно на фоне пандемии коронавируса. Что это за продукты?
продукты с антисептическими свойствами / фото: freepik
Сельдерей
Это овощ богат клетчаткой, кальцием, эфирными маслами, а также витаминами А, Е, К и В. Сельдерей помогает при проблемах с отечностью, потому что восстанавливает водно-солевой баланс организма. Более этого, этот овощ способен замедлять процесс старения, омолаживая клетки организма.
Приправы
В рацион почаще стоит добавлять такие специи, как шалфей, кардамон, куркуму, розмарин, потому что они содержат эфирные масла и антиоксиданты, а также обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами.
Цитрусовые
Практически все цитрусовые содержат много витамина С и других элементов, которые важны для укрепления организма. А в составе кожуры этих плодов есть фитонциды — вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий.
Лук
Лук в сезон простуд не только защищает организм, но и обогащает его витаминами А, С, D и антиоксидантами, которые значительно снижают развитие рака. Лук обладает ярко выраженными антибактериальными и противовирусными свойствами.
Чеснок
Этот овощ является отличным антибактериальным и противовирусным средством, стимулирующим иммунитет. А еще чеснок богат элементами, снижающими давление и улучшающими память.
Напомним, диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают сохранить гормональный баланс.
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