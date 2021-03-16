Пять продуктов с антисептическими свойствами

Эксперты назвали натуральные продукты-антисептики, которые подавляют рост и размножения микроорганизмом и посоветовали периодически добавлять их в свой рацион, особенно на фоне пандемии коронавируса. Что это за продукты?

продукты с антисептическими свойствами / фото: freepik

Сельдерей

Это овощ богат клетчаткой, кальцием, эфирными маслами, а также витаминами А, Е, К и В. Сельдерей помогает при проблемах с отечностью, потому что восстанавливает водно-солевой баланс организма. Более этого, этот овощ способен замедлять процесс старения, омолаживая клетки организма.

Приправы

В рацион почаще стоит добавлять такие специи, как шалфей, кардамон, куркуму, розмарин, потому что они содержат эфирные масла и антиоксиданты, а также обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами.

Цитрусовые

Практически все цитрусовые содержат много витамина С и других элементов, которые важны для укрепления организма. А в составе кожуры этих плодов есть фитонциды — вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий.

Лук

Лук в сезон простуд не только защищает организм, но и обогащает его витаминами А, С, D и антиоксидантами, которые значительно снижают развитие рака. Лук обладает ярко выраженными антибактериальными и противовирусными свойствами.

Чеснок

Этот овощ является отличным антибактериальным и противовирусным средством, стимулирующим иммунитет. А еще чеснок богат элементами, снижающими давление и улучшающими память.

Напомним, диетологи назвали продукты, которые необходимо употреблять ежедневно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогают сохранить гормональный баланс.

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