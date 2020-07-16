Для чего организму нужны витамины группы B

Организму для правильной и слаженной работы необходимы различные витамины и полезные вещества. Одними из них являются витамины группы В. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Анна Грин рассказала, чем эти вещества полезны для организма и в каких продуктах содержатся.

Специалист отметила, что витамины группы В хоть и являются сочетанием из 8 отдельных элементов, но все же в организме они работают как единая команда - В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (никотиновая кислота или никотинамид), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота), В12 (кобаломи) и витамин В7 (биотин/витамин Н).

Одни отвечают за сжигание жиров и глюкозы, превращая их в энергию, а другие - помогают воспроизводить серотонин - "гормон удовольствия". Витамины группы В относятся к водорастворимым, они не накапливаются в тканях, не имеют в организме "депо" для хранения (могут оставаться в организме всего до 2-х дней). Передозировка водорастворимых витаминов, получаемых из еды, невозможна, поскольку излишки естественным путем выводятся из организма (с мочой).

Врач рассказала, что эти витамины необходимы для нормального функционирования нервной системы и деятельности мозга. Также они защищают информацию, участвуя в репарации ДНК. Витамины группы В способствуют улучшению уровней холестерина и триглицеридов и помогают надпочечникам в синтезе стероидных гормонов.

Этими витаминами богаты куриные яйца, чечевица, фасоль, соя, субпродукты (печен куриная), миндаль, грецкие орехи, шпинат, капуста, чеснок, грибы, а также продукты из цельнозерновой пшеничной муки.





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