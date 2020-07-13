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Названы самые полезные витамины и минералы для сердца

Эти витамины укрепляют сердце и сосуды

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы самые полезные витамины и минералы для сердца

Организму для правильной работы очень нужны витамины, микроэлементы и другие ценные вещества. На своей странице в Instagram нутрициолог Анна Кашпур рассказала, какие витамины поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. 

Витамин РР (ниацин)

Этот витамин необходим для выделения энергии из углеводов и жиров, для белкового обмена. Входит в состав ферментов, обеспечивающих клеточное дыхание. Ниацин снижает уровень "плохого" холестерина в крови, и повышает уровень "хорошего". Этим веществом богаты тунец, отруби, куриная грудка, зелёный горошек, чеснок, красный сладкий перец.

Калий

При недостатке калия возникают нарушения работы сердечной и скелетной мускулатуры, может развиться аритмия. Калий выводит избыточную жидкость из организма, уменьшая нагрузку на сердце и снижая артериальное давление. Калием богаты: чернослив, курага, фасоль, горох, орехи, петрушка и листовые овощи, картофель, брокколи, бананы, черная смородина.

Магний

Этот элемент участвует в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц. Оказывает спазмолитическое действие, а также снижает давление, потому что оказывает расслабляющее действие на стенки сосудов. Дефицит магния может провоцировать аритмию и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.  Магний можно найти в кунжуте, семенах тыквы, зерновых, бобовых, орехах, какао, зелени, морепродуктах, отрубях.

Витамины группы В⠀

Эти витамины улучшают метаболизм в миокарде. Например, одна из производных витамина В1 (кокарбоксилаза) стимулирует сердечные сокращения и жизненно необходима для человека. Витамин В6 помогает выводить из организма вредный холестерин. Ими богат шпинат, фасоль, горох, орехи, картофель, цитрусовые.

Омега-3

Жирные кислоты Омега-3 улучшают текучесть крови, уменьшают ее вязкость, защищая сосуды от образования тромбов, понижают уровень холестерина и триглицеридов. Их можно найти в жирных сортах рыбы, оливковом масле, рыбьем жире.

Витамин Р

Он укрепляет стенки сосудов, нормализует состояние стенок капилляров, повышая их прочность и эластичность, снижает давление, замедляет сердечный ритм. Рутин есть в зеленом чае, цитрусовых, гречке, шиповнике, вишне, малине, смородине.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких заболеваниях полезен витамин А. 


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