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Главная Новости Здоровье диета и питание Назван продукт, помогающий организму после COVID-19
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Назван продукт, помогающий организму после COVID-19

Этот продукт содержит большое количество витамина С

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

После перенесенной коронавирусной инфекции организму нужно время на восстановление, а помочь ему в этом поможет правильное питание. Диетолог Андрей Князьков рассказал, что рацион необходимо обогатить перцем.

Назван продукт, помогающий организму после COVID-19

как восстановиться после коронавируса / фото: 1zoom

Известно, что в этом овоще содержится много витамина С, который укрепляет защитные функции иммунитета, витамин Е, провитамин А, а также калий, кальций, железо и другие ценные для организма вещества. 

По словам диетолога, по полезным свойствам болгарский перец не уступает даже шиповнику, который считается лекарственным растением, помогающим в борьбе с многими заболеваниями. Андрей Князьков говорит, что в рационе должен преобладать не только "сладкий" перец, но с острыми все же нужно быть аккуратнее. В каждом виде этого овоща содержатся алкалоиды — органические соединения, которые способствуют восстановлению и регенерации организма после перенесенных заболеваний, в том числе и после COVID-19. 

Стоит также употреблять больше черного перца, потому что он содержит пиперин, который укрепляет иммунную систему. 

Помните, что после серьезного заболевания организм не стоит нагружать, обеспечивайте ему правильную дозу витаминов и минералов.

Напомним, что специалист из Турции Онур Япрак озвучил продукты, которые способствуют восстановлению печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Сергей Агапкин рассказал, что для укрепления суставов необходимо почаще добавлять в свой рацион продукты, богатые на полезные вещества и витамины. По его словам, особое внимание нужно обратить на три продукта. На какие именно читайте в нашем материале.


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Источник: https://live24.ru/zdorove/45866-nazvan-samyj-poleznyj-produkt-dlja-vosstanovlenija-posle-covid-19.html
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