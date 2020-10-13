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Врач назвал лучшие продукты для восстановления печени

Орган будет хорошо справляться с нагрузкой, если у него достаточно глутатиона – незаменимой аминокислоты

сегодня, 16:42
Автор:

Любовь Блажко

Специалист из Турции Онур Япрак озвучил продукты, которые способствуют восстановлению печени. Так, он говорит о том, что орган будет хорошо справляться с нагрузкой, если ему будет достаточно такой незаменимой аминокислоты, как глутатион. Об этом пишет издание lenta.

Врач назвал лучшие продукты для восстановления печени

Лучшие продукты для восстановления печени. Фото: lenta

Из-за неправильного питания и вредных привычек уровень этой аминокислоты значительно снижается, что приводит к ухудшению процесса детоксикации. Поэтому крайне важно поддерживать правильный уровень глутатиона, который вырабатывается в печени. 

Онур Япрак рассказывает, что повысить уровень этой аминокислоты можно, если кушать определенные продукты. Он добавил, что нужно в достаточном количестве употреблять витамин С, серу, цистеин и селен. Болгарский сладкий перец, киви, клубника и цитрусовые фрукты – лишь небольшой перечень таких продуктов. 

Серу можно получить из рыбы, красного и куриного мяса, обычной и цветной капусты, брокколи, лука и чеснока. А чтобы получить селен, то нужно кушать тунец, сардины и лосось, грибы, творог, печень, пшеницу и семечки подсолнечника, уверен врач. 

Также не стоит пренебрегать куркумой, отмечает Онур. Этот продукт продается в качестве приправы в сушеном виде и содержит куркумин – источник глутатиона. Но самая правильная помощь, которую человек может оказать себе при проблемах с печенью – правильное питание и отказ от вредных привычек. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гастроэнтеролог предупредил о вреде сырого чеснока.


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