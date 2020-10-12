Гастроэнтеролог предупредил о вреде сырого чеснока

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Светлана Шкурупий
Для укрепления иммунной системы, врачи рекомендуют употреблять натуральные антибиотики, в числе которых есть и чеснок. Он улучшает пищеварение, кровообращение, работу сердечно-сосудистой системы и обладает многими другими полезными свойствами. Однако, врач-гастроэнтеролог изданию радио Sputnik рассказал, в каких случаях этот продукт может навредить организму.
Специалист отметил, что чеснок не рекомендуется употреблять в сыром виде людям, которые страдают синдромом раздраженного кишечника. Этот продукт может вызвать ответную реакцию и спровоцировать диарею, запоры, тошноту и прочие дискомфортные симптомы. Здоровым людям он тоже может быть вреден, потому что агрессивно действует на слизистую оболочку органов пищеварения.
Чеснок можно употреблять в составе различных блюд и в сушеном виде. Чтобы в продукте усилилось образованные ценных веществ, его нужно очистить и оставить в таком виде на некоторое время.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лук и чеснок могут предотвратить рак молочной железы, потому что в них содержится много антиоксидантов.
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