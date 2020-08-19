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Главная Новости Здоровье диета и питание Названо три продукта для восстановления суставов
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Названо три продукта для восстановления суставов

Эти продукты богаты на ценные вещества и витамины

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Неполноценное питание – одна из причин поражения суставов. С возрастом они изнашиваются, а высокие физические нагрузки лишь усугубляют проблему. Но восстановить хрящевую ткань можно благодаря правильным продуктам. Об этом рассказал врач Сергей Агапкин, передает издание РИА Новости.

Специалист отметил, что нарушенный обмен веществ в тканях внутрисуставного хряща может быть причиной повреждения суставов. Поэтому беречь их необходимо смолоду. Для того, чтобы укрепить их, необходимо обогатить свой рацион полезными веществами и витаминами. 

Названо три продукта для восстановления суставов

Скумбрия

В этой рыбе содержится большое количество ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, укрепляют суставы, улучшают зрение, а также состояние кожи и волос. Врач утверждает, что эти вещества снимают воспаление при артрозе (заболевание суставов - прим. авт.), поэтому в день желательно съедать около 30-40 г скумбрии. 

Киви

Да, этот маленький фрукт несет в себе неоценимую пользу для организма, а все потому что богат на витамин С. Этот элемент участвует в процессе формирования хряща и соединительной ткани, поэтому укрепляет стенки сосудов.

Овсянка

Речь идет о натуральной овсяной каше, а не продукте быстрого приготовления. Настоящая овсянка богата на марганец, который участвует в синтезе коллагеновых волокон. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой овощ способен снять боль в суставах.


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