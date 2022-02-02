Подавляет вирусы: названо простое средство для иммунитета

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Светлана Шкурупий
Беречь
здоровье нужно всегда, особенно на фоне распространения COVID-19. Нутрициолог Вероника
Хуснутдинова рассказала, что есть народное средство, с помощью которого можно
укрепить иммунную систему, чтобы она эффективнее справлялась с вирусами.
Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)
Специалист
в своем блоге отметила, что широким спектром полезных свойств обладает березовый
гриб чага. Он содержит много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов. Его
давно используют в народной медицине для профилактики и лечения многих
заболеваний.
Ученые
даже отметили, что гриб чага способен подавлять развитие коронавирусной инфекции
в организме. Но стоит выбирать не просто гагу, а его экстракт. С помощью
средства можно укрепить иммунитет, вывести токсины и тяжелые металлы, улучшить
память, обмен веществ, повысить выносливость организма.
Особенно
чага рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом,
сердцем, артериальным давлением, желчевыводящими путями.
Экстракт
даже можно использовать, чтобы полоскать ротовую полость, например, при
пародонтите, стоматите, а еще средство помогает заживлять ссадины и порезы.
Но прежде чем принимать экстракт нужно проконсультироваться со своим врачом!
Напомним,
что диетологи Лорен Манакер и Кортни Д`Анджело назвали неправильные варианты завтраков, которые могут навредить иммунной системе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Наталья Сычева
рекомендует отказаться от частого употребления семечек подсолнуха, потому что
они способны ослабить иммунную систему.
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