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Подавляет вирусы: названо простое средство для иммунитета

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова рассказала, с помощью какого натурального средства можно укрепить иммунитет

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Беречь здоровье нужно всегда, особенно на фоне распространения COVID-19. Нутрициолог Вероника Хуснутдинова рассказала, что есть народное средство, с помощью которого можно укрепить иммунную систему, чтобы она эффективнее справлялась с вирусами.

Подавляет вирусы: названо простое средство для иммунитета

Как укрепить иммунитет (фото из открытых источников)

Специалист в своем блоге отметила, что широким спектром полезных свойств обладает березовый гриб чага. Он содержит много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов. Его давно используют в народной медицине для профилактики и лечения многих заболеваний.

Ученые даже отметили, что гриб чага способен подавлять развитие коронавирусной инфекции в организме. Но стоит выбирать не просто гагу, а его экстракт. С помощью средства можно укрепить иммунитет, вывести токсины и тяжелые металлы, улучшить память, обмен веществ, повысить выносливость организма.

Особенно чага рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердцем, артериальным давлением, желчевыводящими путями.

Экстракт даже можно использовать, чтобы полоскать ротовую полость, например, при пародонтите, стоматите, а еще средство помогает заживлять ссадины и порезы.

Но прежде чем принимать экстракт нужно проконсультироваться со своим врачом!

Напомним, что диетологи Лорен Манакер и Кортни Д`Анджело назвали неправильные варианты завтраков, которые могут навредить иммунной системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Наталья Сычева рекомендует отказаться от частого употребления семечек подсолнуха, потому что они способны ослабить иммунную систему.

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