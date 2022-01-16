Какие продукты на завтрак могут "убить" иммунитет

Чтобы улучшить свое самочувствие и зарядить организм энергией необходимо выбирать на завтрак правильные продукты, потому что этот прием пищи называют самым важным. Диетологи Лорен Манакер и Кортни Д`Анджело перечислили 5 вариантов завтраков, от которых стоит отказаться и объяснили почему.

Что нельзя есть на завтрак / Фото: unsplash

Слишком сладкий завтрак

Эксперты говорят, что утром не следует употреблять сладкие хлопья, оладушки, блинчики и различную выпечку, потому что в их составе очень много сахара и со временем это негативно отразится на организме, в частности на лейкоцитах. Исследователи говорят, что сахар снижает количество клеток, помогающих организму бороться с инфекций, "отключая" на несколько часов нашу иммунную систему.

Завтрак без фруктов и сока

Диетологи говорят, что натуральные сахара приносят больше организму пользы, чем вреда, поэтому не стоит отказываться от свежих фруктов и сока. Особенно от апельсинового, потому что в нем много питательных веществ, поддерживающих работу иммунитета. А еще, по словам специалистов, натуральный апельсиновый сок можно использовать как противовоспалительное средство.

Завтрак без каши, молока или рыбы

Важную роль для иммунитета играет витамин D, поэтому на завтрак важно употреблять продукты, в составе которых он есть. В этот список входит лосось, яйца, натуральная овсянка, грибы, консервированный тунец.

Завтрак без яиц

Не стоит отказываться на завтрак от этого продукта, потому что он богат на белок — один из важных компонентов, который поддерживает нашу иммунную систему здоровой. Многие люди предпочитают утром съедать тосты, пирожные, в которых много углеводов и мало белка, это считается большой ошибкой.

Завтрак с бургерами и картошкой

Откажитесь на завтрак от фаст-фуда, потому что такая пища содержит много соли, сахара и различных добавок, которые очень вредят иммунной системе.

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