logo

BTC/USD

41835.01

ETH/USD

3149.04

LTC/USD

130.27

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какая еда на завтрак может ускорить процесс старения
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая еда на завтрак может ускорить процесс старения

Эксперты в области питания рассказали, какое блюдо, употребляемое на завтрак, может ускорить процесс старения

сегодня, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

От качества завтрака зависит не только настроение, но и самочувствие. Есть продукты, которые повышают энергию и пополняют запасы организма полезными веществами, а есть те, что вредят здоровью и ускоряют процесс старения.

Какая еда на завтрак может ускорить процесс старения

Какое блюдо ускоряет процесс старения / Фото: pixabay.com

Эксперты в области питания рекомендуют на завтрак отказаться от сладких хлопьев, несмотря на то, что такое блюдо весьма популярное, недорогое и быстрое в приготовлении, оно содержит много сахара, рафинированной муки, искусственных подсластителей, насыщенных жиров, консервантов и других химических веществ. А эти ингредиенты вызывают ожирение, нарушают обменные процессы и способствуют старению организма.

Кроме того, рафинированный сахар и углеводы могут вызвать воспаление, ухудшение здоровья кишечника и увеличение веса – маркеры, связанные с хроническими заболеваниями сердца и даже диабетом.

Напомним, что фрукты являются ценным источником витаминов и полезных веществ, которые поддерживают наше здоровье. Особое внимание американский эксперт Люсия Гарсия рекомендует обратить на яблоки, потому что они богаты на антиоксиданты, которые защищают клетки и замедляют процесс старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета Майами пришли к выводу, что ключевые генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста.

Читайте также, что исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили еще один фактор преждевременного старения. Оказывается, что гиперактивность нервной системы провоцирует старение мозга, а, следовательно, снижает и продолжительность жизни.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rap.in.ua/nazvano-blyudo-na-snidanok-cherez-yake-organizm-shvidshe-stariye/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!