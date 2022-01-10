Какая еда на завтрак может ускорить процесс старения

От качества завтрака зависит не только настроение, но и самочувствие. Есть продукты, которые повышают энергию и пополняют запасы организма полезными веществами, а есть те, что вредят здоровью и ускоряют процесс старения.

Какое блюдо ускоряет процесс старения / Фото: pixabay.com

Эксперты в области питания рекомендуют на завтрак отказаться от сладких хлопьев, несмотря на то, что такое блюдо весьма популярное, недорогое и быстрое в приготовлении, оно содержит много сахара, рафинированной муки, искусственных подсластителей, насыщенных жиров, консервантов и других химических веществ. А эти ингредиенты вызывают ожирение, нарушают обменные процессы и способствуют старению организма.

Кроме того, рафинированный сахар и углеводы могут вызвать воспаление, ухудшение здоровья кишечника и увеличение веса – маркеры, связанные с хроническими заболеваниями сердца и даже диабетом.

Напомним, что фрукты являются ценным источником витаминов и полезных веществ, которые поддерживают наше здоровье. Особое внимание американский эксперт Люсия Гарсия рекомендует обратить на яблоки, потому что они богаты на антиоксиданты, которые защищают клетки и замедляют процесс старения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета Майами пришли к выводу, что ключевые генетические программы, которые способствуют долголетию, работают не дольше среднего возраста.

Читайте также, что исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили еще один фактор преждевременного старения. Оказывается, что гиперактивность нервной системы провоцирует старение мозга, а, следовательно, снижает и продолжительность жизни.

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