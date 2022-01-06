Не секрет, что фрукты являются ценным источником витаминов и полезных веществ, которые поддерживают наше здоровье. Особое внимание американский эксперт Люсия Гарсия рекомендует обратить на яблоки.

Какой фрукт помогает замедлить процесс старения (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что яблоки богаты на витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк, поэтому помогают сбалансировать питание, пополняя запасы организма ценными веществами.

Также яблоки содержат биологически активные вещества — полифенолы. Эти природные антиоксиданты эффективно удаляют вредные свободные радикалы в организме, защищая клетки и замедляя процесс старения.

"Регулярное употребление яблок очень полезно для здоровья клеток, а с ними мышцы и кожа станут более эластичными и упругими, морщинки пропадут, и вы будете выглядеть моложе!" – говорит доктор Гарсия.

Специалист также отметила, что фрукты желательно употреблять вместе с кожурой, потому что в ней сосредоточено большое количество микроэлементов, а также урсоловая кислота, которая снижает уровень сахара и "вредного" холестерина в крови.

Доктор советует съесть яблоко натощак сразу после пробуждения. Если фрукт съесть утром, сахар из него может быстро усвоиться, создавая дополнительный заряд энергии для организма.

Напомним, ученые выяснили, что яблоки положительно влияют на мозговую активность и их употребление может предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яблоки полезны и для зубов, считается, что они очищают полость рта. Но если употреблять их в неправильное время, то вред перечеркнет всю пользу фрукта.

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