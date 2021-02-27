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Ученые нашли еще одно полезное свойство яблок

Яблоко - ценный источник витаминов и полезных веществ

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Все знают, что рацион необходимо обогащать фруктами, потому что они насыщают организм витаминами и микроэлементами. При чем, особое внимание стоит уделить яблоку. Ученые выяснили, что этот фрукт положительно влияет на мозговую активность и способен предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Ученые нашли еще одно полезное свойство яблок

чем полезны яблока (фото из открытых источников)

Специалисты выяснили, что в составе яблок есть соединения, которые могут уменьшить риск развития болезни Альцгеймера — тип деменции, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом.

С помощью эксперимента на лабораторных грызунах ученые доказали, что кверцетин, содержащийся в кожуре яблок и дигидроксибензойна кислота (DHBA) помогают поддерживать нейрогенез — процесс образования нервных клеток.

При этом, яблочный сок не обладает таким положительным свойством. Чтобы обогатить организм этими ценными соединениями, фрукт необходимо употреблять свежим.

Также эксперты подчеркнули, что регулярное употребление яблок положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Этот фрукт способен снизить артериальное давление, а также уровень "плохого" холестерина в организме. 

Также яблоки, благодаря клетчатке, улучшают пищеварение, укрепляют иммунную систему, а еще с помощью антиоксидантных веществ защищают организм от серьезных заболеваний. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что яблоки необходимо употреблять вместе с кожурой, тогда они принесут здоровью максимальную пользу. Не стоит переживать, если кожура яблока натерта воском — его используют для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида, но он не вреден для организма.


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Источник: https://www.timesnownews.com/health/article/study-finds-apples-reduce-risk-of-alzheimers-disease-know-5-other-health-benefits-of-the-nutritious-fruit/721847
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