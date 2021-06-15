Пиво может улучшить иммунитет: названа оптимальная доза

Вокруг пива ведется много дискуссий, одни ученые говорят о его пользе для здоровья, а другие — перечисляют его вредные свойства. Так или иначе, увлекаться хмельным напитком точно не стоит. Но недавно ученые нашли у пива еще одну неожиданную способность.

пиво может улучшить иммунитет / фото: Freepik

Исследователи отметили, что алкогольный напиток обладает высокой пищевой ценностью, в его составе есть витамины, минералы, антиоксидантные вещества, которые способны поддерживать и улучшать работу иммунной системы. Некоторые соединения обладают окислительно-восстановительными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Например, шишки, использующиеся для хмеля, содержат эфирное масло, кислоты, флавоноиды, которые способны модулировать иммунный ответ организма.

Медики говорят, что пиво способно еще снижать стресс и положительно действовать на сердечно-сосудистую систему. При этом, оптимальная доза напитка должна составлять 600-660 миллилитров в день. Но эксперты не рекомендуют употреблять пиво каждый день, для поддержания здоровья достаточно пить напиток 1-2 раза в неделю.

Напомним, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от какой закуски следует отказаться и тем более не употреблять ее вместе с хмельным напитком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что проводить вечер за кружечкой пива в компании друзей — это хорошо. Но с таким видом досуга нельзя перебарщивать. Пиво является алкогольным напитком и поэтому оно вредно для здоровья. Особенно если вы не знаете меру. Чтобы у вас появилась мотивация держать себя в руках в баре, мы расскажем, чем пиво может навредить.

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