Какую закуску категорически нельзя употреблять с пивом

Бокал пива с орешками, сухариками ли креветками — не самое полезное для организма занятие, и все это понимают. Но мало кто может устоять перед таким соблазном. Если вы решили выпить пива, тогда запомните, какую закуску категорически нельзя с ним сочетать.

Названа самая вредная закуска к пиву (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что из своего рациона необходимо полностью исключить чипсы, потому что в их составе много трансжиров, соли, крахмала, сахара и различных искусственных добавок, которые сильно вредят организму. Частое употребление чипсов может привести к воспалению поджелудочной железы, проблемам с желудком и сердечно-сосудистым заболеваниям.

По словам специалиста, когда чипсы едят совместно с пивом, то это колоссальный вред организму, поскольку алкогольный напиток усиливает воздействие всего вышеперечисленного, и в итоге страдает печень, нервная система, головной мозг и сосуды.

Если вы решили попить пива, тогда врач советует остановиться на морепродуктах в качестве закуски (раки, креветки, рыба), потому что в их составе есть белок и ценные микроэлементы, в частности йод и омега-3 жирные кислоты. Также к полезным закускам диетолог отнесла куриные крылышка, если они не сильно пережарены.

Напомним, что пиво — один из самых популярных алкогольных напитков и многие считают, что он, по сравнению с другими, абсолютно безвреден. Поэтому, пиво зачастую употребляется в больших количествах и каждый день. Но к чему может привести такая привычка?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие мужчины любят пиво. И среди них есть такие, которые употребляют безалкогольное. В чем заключаются его главные плюсы?

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