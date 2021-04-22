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Какую закуску категорически нельзя употреблять с пивом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от какой закуски следует отказаться и тем более не употреблять ее с пивом

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Бокал пива с орешками, сухариками ли креветками — не самое полезное для организма занятие, и все это понимают. Но мало кто может устоять перед таким соблазном. Если вы решили выпить пива, тогда запомните, какую закуску категорически нельзя с ним сочетать.

Какую закуску категорически нельзя употреблять с пивом

Названа самая вредная закуска к пиву (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что из своего рациона необходимо полностью исключить чипсы, потому что в их составе много трансжиров, соли, крахмала, сахара и различных искусственных добавок, которые сильно вредят организму. Частое употребление чипсов может привести к воспалению поджелудочной железы, проблемам с желудком и сердечно-сосудистым заболеваниям. 

По словам специалиста, когда чипсы едят совместно с пивом, то это колоссальный вред организму, поскольку алкогольный напиток усиливает воздействие всего вышеперечисленного, и в итоге страдает печень, нервная система, головной мозг и сосуды. 

Если вы решили попить пива, тогда врач советует остановиться на морепродуктах в качестве закуски (раки, креветки, рыба), потому что в их составе есть белок и ценные микроэлементы, в частности йод и омега-3 жирные кислоты. Также к полезным закускам диетолог отнесла куриные крылышка, если они не сильно пережарены.

Напомним, что пиво — один из самых популярных алкогольных напитков и многие считают, что он, по сравнению с другими, абсолютно безвреден. Поэтому, пиво зачастую употребляется в больших количествах и каждый день. Но к чему может привести такая привычка?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие мужчины любят пиво. И среди них есть такие, которые употребляют безалкогольное. В чем заключаются его главные плюсы?


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Источник: http://zdorovia.com.ua/harchuvannja/42258naishkidlivisha-zakuska-do-piva.html
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