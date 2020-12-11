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Что будет с организмом, если каждый день пить пиво

Ежедневное употребление пива чревато осложнениями здоровья

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков и многие считают, что он, по сравнению с другими, абсолютно безвреден. Поэтому, пиво зачастую употребляется в больших количествах и каждый день. Но к чему может привести такая привычка?

Что будет с организмом, если каждый день пить пиво

что будет, если ежедневно пить пиво / фото: goodfon

Эксперты рассказали, что пиво, хоть и легкий, но алкогольный напиток, а о негативном воздействии спиртного на организм, пожалуй, знают все. При ежедневном употреблении этого напитка у человека начнутся проблемы с печенью, а все из-за сивушных масел в его составе, которые появляются в результате брожения. Пиву нейтрализовать их не удается, поэтому им лучше не злоупотреблять. 

Также напиток плохо влияет на работу пищеварительной системы, провоцируя раздражение слизистой, в результате чего может появиться гастрит, дискомфорт и чувство тяжести в желудке. 

При регулярном употреблении пива в организме дает сбой и эндокринная система. У мужчин, например, подавляется выработка тестостерона, а у женщин — дисфункции яичников. Еще такая привычка может привести к сердечным проблемам, в частности аритмии и другим заболеваниям. 

Этот напиток в больших количествах также нарушает процесс естественного расщепления питательных веществ, и в итоге может пострадать поджелудочная железа.

Напомним, что канадские пивовары сварили пенный напиток на основе сточных вод, которые прошли максимальную степень очистки. Такая технология поможет сэкономить запасы питьевой воды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что существует несколько оригинальных способов, где можно использовать пиво не по назначению. 


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Источник: https://doctor.rambler.ru/healthylife/45411362-chto-budet-s-organizmom-esli-kazhdyy-den-pit-pivo/
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