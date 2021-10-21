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Как лимон может навредить при лечении простуды

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему во время простуды не стоит злоупотреблять лимоном

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Во время простудных заболеваний, многие люди, как правило, употребляют лимон и другие цитрусовые из-за того, что они богаты на витамин С, укрепляющий иммунную систему. Однако, злоупотреблять плодами не стоит.

Как лимон может навредить при лечении простуды

Как лечить простуду (фото из открытых источников)

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что чрезмерное употребление лимона как "лекарства" при простудных заболеваниях может вызвать обратный эффект и спровоцировать воспаление и тонзиллит (воспаление миндалин). Короче говорят, этот плод нельзя употреблять бесконтрольно.

По словам экспертов, самолечение с применением лимона может вызвать раздражение небных миндалин, а это приведет к последующим проблемам с горлом и общему ухудшению самочувствия пациента. Чрезмерное употребление лимона может воспалить задние стенки глотки, провоцируя гранулезный фарингит и хронический тонзиллит.

Кроме того, цитрусовые не рекомендуется есть людям, у которых диагностированы проблемы с желудком, в частности повышенная кислотность, постоянная изжога и язвы.

Напомним, учитывая переменчивость погоды, сейчас достаточно легко подхватить простудное заболевание. Если с вами такое произошло, тогда стоит обогатить рацион продуктами, в составе которых много полезных веществ, способных облегчить течение заболевания и укрепить иммунную систему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что простуда на губах может возникнуть внезапно и по разным причинам. В аптеках можно найти много противовирусных препаратов, которые помогут избавиться от проблемы. Однако не менее эффективными в борьбе с герпесом являются и народные средства. Какие именно?

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Источник: https://www.ridus.ru/news/362335
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