Как лимон может навредить при лечении простуды

Во время простудных заболеваний, многие люди, как правило, употребляют лимон и другие цитрусовые из-за того, что они богаты на витамин С, укрепляющий иммунную систему. Однако, злоупотреблять плодами не стоит.

Как лечить простуду (фото из открытых источников)

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что чрезмерное употребление лимона как "лекарства" при простудных заболеваниях может вызвать обратный эффект и спровоцировать воспаление и тонзиллит (воспаление миндалин). Короче говорят, этот плод нельзя употреблять бесконтрольно.

По словам экспертов, самолечение с применением лимона может вызвать раздражение небных миндалин, а это приведет к последующим проблемам с горлом и общему ухудшению самочувствия пациента. Чрезмерное употребление лимона может воспалить задние стенки глотки, провоцируя гранулезный фарингит и хронический тонзиллит.

Кроме того, цитрусовые не рекомендуется есть людям, у которых диагностированы проблемы с желудком, в частности повышенная кислотность, постоянная изжога и язвы.

Напомним, учитывая переменчивость погоды, сейчас достаточно легко подхватить простудное заболевание. Если с вами такое произошло, тогда стоит обогатить рацион продуктами, в составе которых много полезных веществ, способных облегчить течение заболевания и укрепить иммунную систему.

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