Как вылечить простуду на губах: список народных средств

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Светлана Шкурупий
Простуда на губах может возникнуть внезапно и по разным причинам. В аптеках можно найти многие противовирусные препараты, которые помогут избавиться от проблемы, но не менее эффективными в борьбе с герпесом являются и народные средства. Какие именно?
Герпес на губах (фото из открытых источников)
Специалисты отмечают, что в лечение герпеса самое главное — оказать разрушительное воздействие на вирус. С этой целью в домашних условиях могут использоваться следующие продукты:
Чеснок
Всем известно, что чеснок обладает противовоспалительными свойствами, поэтому не удивительно, что его часто используют в народной медицине. Для того чтобы избавиться от простуды на губах, нужно взять одну дольку чеснока, измельчить его, завернуть в марлю и приложить к проблемному месту. Проводить процедуру нужно 1 раз в день.
Алоэ
Быстрое лечение герпеса народными средствами осуществимо с применением листьев алоэ, а также меда. Нужно взять 1 ст. л. растения и смешать с таким же количеством меда. Состав нанесите на проблемный участок кожи. Алоэ позволит не только справиться с неприятными симптомами, но и замедлить процесс воспаления.
Календула
Для избавления от герпеса допустимо использовать настойку календулы. Смешайте 2 ст. л. измельченных корней и цветков, залейте их 100 мл водки или спирта. Настаивайте состав на протяжении 14 суток. После этого раствор процедите и нанесите с помощью ватного тампона на пораженное место.
Куриные яйца
В их составе содержится значительное количество минералов и витаминов, которые незаменимы для человеческого организма. Допустимо использовать как свежие куриные яйца, так и сваренные вкрутую. Когда появляются высыпания, связанные с герпесом, нужно будет приложить к проблемной области пленку от скорлупы. В таком состоянии ее удерживают в течение двух-трех минут.
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