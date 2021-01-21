В зимнее время обостряются респираторные заболевания. Представляем вашему вниманию три эффективных народных средства от кашля.

Горячий чай (фото из открытых источников)

Молоко. Оно считается самым эффективным средством от кашля, т.к. разжижает мокроту, а также обладает смягчающим, муколитическим и отхаркивающим эффектом. Рекомендуется для усиления эффекта добавлять в молоко мед.

Черная редька. Ее применение рекомендуется при сухом кашле. В разрезанную редьку добавляют мед морковный сок или сахар. Выделяемый в ответ сок редьки и будет лекарственным средством.

Шоколад. Пожалуй, самый любимый детьми вариант лечения: растопить 100 гр. сливочного масла и 3-4 ст.л. жира, добавить туда 3 ст.л. какао и 100 гр. шоколада. Смесь хорошо перемешать, доведя до единой консистенции, и остудить. Полученным "шоколадным маслом" можно намазывать хлеб и давать кашляющему ребенку

Разумеется, все методы нужно применять только под контролем врача.

Напомним, Кашель при заболевании коронавирусом имеет несколько отличий. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук. Прежде всего отмечается, что это сухой кашель. Как сообщила врач, коронавирусный кашель довольно часто носит надоедливый характер и не имеет мокротного компонента. Кроме того, его нельзя назвать трахейным, бронхиальным, легочным или булькающим.

Эти нюансы врач может отличить на слух. "Это такой кашель раздражения — за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов (может, когда-то ученые об этом узнают), — рассказала Гук. — Кашель при ковиде звучит как непродуктивный, сухой, будто горловой. И его можно глушить". Так, обычно при кашле врачи не советуют его глушить, чтоб не задерживались мокроты. А в этом случае, говорит Гук, как раз можно, потому что кашель "пустой, неэффективный и бессмысленный".



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