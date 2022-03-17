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Вы будете удивлены: развенчан самый популярный миф о кофе

Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала интересный факт о кофе: действительно ли напиток придает бодрости?

сегодня, 06:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Миллионы людей начинают свой день с кофе, потому что он заряжает энергией и помогает быстрее проснуться. Но как утверждает диетолог из Индии Пуджа Махиджа на своей странице в Instagram, такое мнение является ошибочным.

Вы будете удивлены: развенчан самый популярный миф о кофе

Дарит ли кофе бодрость (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что этот популярный напиток не придает дополнительную энергию человеку, а наоборот, отнимает ее. Дело в том, что в составе кофе содержится кофеин, который, как и любой стимулятор, расходует ресурсы нашего организма. Просто он обладает сходной структурой с аденозином — веществом, которое накапливается в организме и провоцирует чувство усталости и сонливости. Рецепторы аденозина в мозгу "забиваются" кофеином, поэтому у людей при употреблении напитка, может возникнуть иллюзия бодрости и заряда энергии.

Диетолог говорит, что вместо того, чтобы пить кофе, лучше сделать перекус продуктами, которые действительно могут повысить уровень энергии в организме.

Напомним, что кофе — один из самых вкусных и популярных напитков в мире. В умеренном количестве он положительно влияет на организм, повышая когнитивные способности. Однако диетолог Шэррон Кацман отметила, в каком случае кофе может навредить и когда от него нужно отказаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что зеленый кофе становится все более популярным и все благодаря его полезным свойствам. От черного он отличается только тем, что его зерна не проходят обжарку, зато напиток эффективно снижает вес и замедляет старение организма. Чем еще полезен зеленый кофе рассказал египетский эксперт по питанию Халид Юсуф.

Читайте также, что такое кофеиновый сон и зачем он нужен.


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