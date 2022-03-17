Вы будете удивлены: развенчан самый популярный миф о кофе

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Светлана Шкурупий
Миллионы
людей начинают свой день с кофе, потому что он заряжает энергией и помогает
быстрее проснуться. Но как утверждает диетолог из Индии Пуджа Махиджа на своей
странице в Instagram,
такое мнение является ошибочным.
Дарит ли кофе бодрость (фото из открытых источников)
Специалист
отметила, что этот популярный напиток не придает дополнительную энергию
человеку, а наоборот, отнимает ее. Дело в том, что в составе кофе содержится
кофеин, который, как и любой стимулятор, расходует ресурсы нашего организма.
Просто он обладает сходной структурой с аденозином — веществом, которое
накапливается в организме и провоцирует чувство усталости и сонливости. Рецепторы
аденозина в мозгу "забиваются" кофеином, поэтому у людей при употреблении
напитка, может возникнуть иллюзия бодрости и заряда энергии.
Диетолог говорит, что вместо того, чтобы пить кофе, лучше сделать перекус продуктами, которые действительно могут повысить уровень энергии в организме.
Напомним,
что кофе — один из самых вкусных и популярных напитков в мире. В умеренном
количестве он положительно влияет на организм, повышая когнитивные способности.
Однако диетолог Шэррон Кацман отметила, в каком случае кофе может навредить и
когда от него нужно отказаться.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
зеленый кофе становится все более популярным и все благодаря его полезным
свойствам. От черного он отличается только тем, что его зерна не проходят
обжарку, зато напиток эффективно снижает вес и замедляет старение организма.
Чем еще полезен зеленый кофе рассказал египетский эксперт по питанию Халид Юсуф.
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