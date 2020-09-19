kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.09.2020

BTC/USD

10939.23

ETH/USD

382.98

LTC/USD

48.33

НБУ 19.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперт перечислил преимущества зеленого кофе
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт перечислил преимущества зеленого кофе

В зеленом кофе содержится много витаминов

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Зеленый кофе становится все более популярным и все благодаря его полезным свойствам. От черного он отличается только тем, что его зерна не проходят обжарку, зато напиток эффективно снижает вес и замедляет старение организма. Чем еще полезен зеленый кофе рассказал египетский эксперт по питанию Халид Юсуф, передает издание Ukrhealth.

Эксперт перечислил преимущества зеленого кофе

зеленое кофе

Специалист отметил, что зерна зеленого кофе сохраняют в себе намного больше полезных вещества из-за того, что не поддаются термической обработке. В них содержатся витамин С, В1, В2 и В12, а также фолиевая кислота, кальций, железо, магний и хлорогеновая кислота, обладающая антиоксидатным действием.

Благодаря такому витаминному составу, зеленый кофе эффективно ускоряет обмен веществ, выводить из организма свободные радикалы и тяжелые металлы, тем самым подавляя образование раковых клеток, а также поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, предотвращая сердечные проблемы.

Также напиток улучшает физическую работоспособность, повышает выносливость и снижает физическую и умственную усталость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему осенью лучше отказаться от кофе. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!