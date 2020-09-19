Эксперт перечислил преимущества зеленого кофе

Зеленый кофе становится все более популярным и все благодаря его полезным свойствам. От черного он отличается только тем, что его зерна не проходят обжарку, зато напиток эффективно снижает вес и замедляет старение организма. Чем еще полезен зеленый кофе рассказал египетский эксперт по питанию Халид Юсуф, передает издание Ukrhealth.

зеленое кофе

Специалист отметил, что зерна зеленого кофе сохраняют в себе намного больше полезных вещества из-за того, что не поддаются термической обработке. В них содержатся витамин С, В1, В2 и В12, а также фолиевая кислота, кальций, железо, магний и хлорогеновая кислота, обладающая антиоксидатным действием.

Благодаря такому витаминному составу, зеленый кофе эффективно ускоряет обмен веществ, выводить из организма свободные радикалы и тяжелые металлы, тем самым подавляя образование раковых клеток, а также поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, предотвращая сердечные проблемы.

Также напиток улучшает физическую работоспособность, повышает выносливость и снижает физическую и умственную усталость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему осенью лучше отказаться от кофе.

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