Врач рассказал, почему осенью лучше отказаться от кофе

Некоторые продукты в рационе питания способны укрепить защитные силы организма, а другие, наоборот, их ослабить. Кофе, по словам врача Андрея Тяжельникова, относиться ко второй категории, передает издание Ukrhealth.

Специалист советует ограничить употребление кофе в осенний период, потому что в нем содержится кофеин и теин - вещества, которые выводят жидкость из организма. Бодрящий напиток в большом количестве может привести к обезвоживанию и другим проблемам со здоровьем, в результате чего иммунная система становится слабее и риск подхватить какое-то простудное заболевание увеличивается.

Врач советует употреблять больше травяных чаев, морсов, натуральных соков (но важно следить за количеством употребляемого сахара), а также простую воду комнатной температуры.

Чтобы защитить организм от вирусов, в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, ведь они являются источником витаминов и ценных веществ. Еще специалист советует хорошо высыпаться и уделять время физической активности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как уменьшить вред от утренней чашки кофе.

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