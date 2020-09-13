Врач рассказал, почему осенью лучше отказаться от кофе

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Светлана Шкурупий
Некоторые продукты в рационе питания способны укрепить защитные силы организма, а другие, наоборот, их ослабить. Кофе, по словам врача Андрея Тяжельникова, относиться ко второй категории, передает издание Ukrhealth.
Специалист советует ограничить употребление кофе в осенний период, потому что в нем содержится кофеин и теин - вещества, которые выводят жидкость из организма. Бодрящий напиток в большом количестве может привести к обезвоживанию и другим проблемам со здоровьем, в результате чего иммунная система становится слабее и риск подхватить какое-то простудное заболевание увеличивается.
Врач советует употреблять больше травяных чаев, морсов, натуральных соков (но важно следить за количеством употребляемого сахара), а также простую воду комнатной температуры.
Чтобы защитить организм от вирусов, в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, ведь они являются источником витаминов и ценных веществ. Еще специалист советует хорошо высыпаться и уделять время физической активности.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как уменьшить вред от утренней чашки кофе.
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