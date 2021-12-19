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Врач рассказал, кому опасно лечиться медом и лимоном

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, в каких случаях мед и лимон будут опасны для состояния здоровья

19 декабря 2021, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Для профилактики простудных заболеваний многие люди употребляют мед и лимон, поскольку они содержат много витаминов и ценных микроэлементов. Однако, эти продукты могут и навредить организму. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, в каких случаях от них нужно отказаться.

Врач рассказал, кому опасно лечиться медом и лимоном

Кому опасно лечиться медом и лимоном (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что мед, несмотря на ряд полезных свойств, в большом количестве может быть вредным для здоровья. Особенно для людей, склонных к аллергическим реакциям. Иногда бывает так, что аллергию вызывает только конкретный сорт меда. 

Также стоит помнить, что продукт, нагретый свыше 60 градусов, начинает выделять оксиметилфурфурол – токсичное вещество, которое способно причинить серьезный вред организму.

Более того, мед — сладкий и высококалорийный продукт, его с осторожностью стоит употреблять людям с избыточным весом.

Что касается лимона, то этот фрукт богат на витамины А, С, E, D, а также калий, кальций, фосфор, флавоноиды, железо и другие вещества. Но перебарщивать с ним не стоит, потому что этот плод может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта. Особенно, лимоном не стоит увлекаться людям с гастритом. 

Напомним, что о полезных свойствах лимона известно давно, ведь этот продукт активно используют при простудных заболеваниях. Диетолог Александра Лапина рассказала, какие изменения произойдут в организме, если каждый день съедать по дольке лимона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мед можно использовать не только в кулинарии: 5 нестандартных способов использования продукта.

Читайте также, что эксперты рекомендуют каждое утро начинать со стакана воды с медом и лимоном: что особенного в этом напитке.


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Источник: https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/vrach-rasskazal-komu-opasno-lechitsya-medom-i-limonom
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