Что будет, если каждый день съедать дольку лимона

О полезных свойствах лимона известно давно, ведь этот продукт активно используют при простудных заболеваниях. Диетолог Александра Лапина рассказала, какие изменения произойдут в организме, если каждый день съедать по дольке лимона.

Польза лимона (фото из открытых источников)

Известно, что в составе цитрусовых много витаминов В, С, Е, а также цинка, калия, железа, фосфора, марганца и натрия, которые необходимы для работы организма. Лимон чрезвычайно полезен, когда необходимо вывести из организма различные токсические вещества, шлаки, а также лишнюю воду.

Регулярное употребление продукта улучшит обменные процессы, усилит аппетит, снизит уровень "вредного" холестерина в крови, а также укрепит иммунную систему. Однако, необходимо соблюдать норму. В день можно съедать 2 кольца лимона, в ином случае, можно вызвать гипервитаминоз.

Эксперт отмечает, что отказаться от ежедневного употребления лимона нужно людям, у которых индивидуальная непереносимость, язва желудка или 12-перстной кишки, панкреатит и гастрит.

Напомним, что через два года на европейский рынок поступят розовые лимоны из Калифорнии. И несмотря на то, что их вкус не будет отличаться от традиционного, селекционеры считают, что такой вид цитрусовых будет пользоваться популярностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лимон — удивительный фрукт, который может похвастаться большим количеством витаминов и ценных веществ. И содержатся они не только в мякоти плода, а также в его кожуре и соке. На самом деле, лимонный сок обладает целым рядом полезных свойств, о которых вы могли не подозревать.

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