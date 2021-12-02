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Что будет, если каждый день съедать дольку лимона

Врач-диетолог Александра Лапина рассказала, что будет с организмом, если каждый день съедать дольку лимона

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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О полезных свойствах лимона известно давно, ведь этот продукт активно используют при простудных заболеваниях. Диетолог Александра Лапина рассказала, какие изменения произойдут в организме, если каждый день съедать по дольке лимона.

Что будет, если каждый день съедать дольку лимона

Польза лимона (фото из открытых источников)

Известно, что в составе цитрусовых много витаминов В, С, Е, а также цинка, калия, железа, фосфора, марганца и натрия, которые необходимы для работы организма.  Лимон чрезвычайно полезен, когда необходимо вывести из организма различные токсические вещества, шлаки, а также лишнюю воду.

Регулярное употребление продукта улучшит обменные процессы, усилит аппетит, снизит уровень "вредного" холестерина в крови, а также укрепит иммунную систему. Однако, необходимо соблюдать норму. В день можно съедать 2 кольца лимона, в ином случае, можно вызвать гипервитаминоз. 

Эксперт отмечает, что отказаться от ежедневного употребления лимона нужно людям, у которых индивидуальная непереносимость, язва желудка или 12-перстной кишки, панкреатит и гастрит.

Напомним, что через два года на европейский рынок поступят розовые лимоны из Калифорнии. И несмотря на то, что их вкус не будет отличаться от традиционного, селекционеры считают, что такой вид цитрусовых будет пользоваться популярностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что лимон — удивительный фрукт, который может похвастаться большим количеством витаминов и ценных веществ. И содержатся они не только в мякоти плода, а также в его кожуре и соке. На самом деле, лимонный сок обладает целым рядом полезных свойств, о которых вы могли не подозревать.

Читайте также, какими удивительными свойствами обладает лимонная кожура.


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Источник: https://rsport.ria.ru/20211125/limon-1760624426.html
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