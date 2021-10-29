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Почему по утрам надо пить воду с медом и лимоном

Эксперты рекомендуют каждое утро начинать со стакана воды с медом и лимоном: что особенного в этом напитке

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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После пробуждения, чтобы запустить обменные процессы в организме и восполнить баланс, нужно выпивать стакан обычной воды. Но если добавить в нее мед и лимон, то пользы для здоровья будет значительно больше.

Почему по утрам надо пить воду с медом и лимоном

Что нужно пить по утрам (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что такой напиток положительно действует на пищеварительную систему, поскольку расщепляет лишние жиры, очищает от шлаков и токсинов, а также обладает противовирусным действием. 

Вода с добавлением меда и лимона помогает очистить легкие, избавляет от кашля и болевых симптомов в горле, поэтому является хорошим средством в борьбе с простудными заболеваниями. Все дело в том, что лимон богат на витамин С, который укрепляет иммунитет, а мед, благодаря своему составу, оказывает оздоравливающе действие на дыхательную систему. При чем, цитрусовые лучше употреблять вместе с кожурой, потому что в ней содержится основное количество полезных веществ. 

Еще эксперты отмечают, что лимонно-медовый коктейль помогает избавиться от лишних килограмм, потому что снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Если пить напиток на регулярной основе, то жировые отложения будут скоропостижно исчезать.

Также вода с лимоном и медом положительно действует на сердечно-сосудистую систему, потому что очищает кровь и снижает давление.

Напиток еще обладает омолаживающим эффектом, поэтому улучшает состояние кожи, волос и ногтей. 

Но стоит знать и об противопоказаниях лимонно-медового коктейля. Его не стоит пить людям, у которых есть аллергическая реакция на компоненты, а также пациентам с желудочными заболеваниями: язвой, гастритом, изжогой и т. д. Запрещен также напиток при сахарном диабете и панкреатите. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие есть виды меда и при каких заболеваниях они помогают.


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Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/77596-pochemu-nado-pit-vodu-s-medom-i-limonom-po-utram-6-prichin
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