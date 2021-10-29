Почему по утрам надо пить воду с медом и лимоном

После пробуждения, чтобы запустить обменные процессы в организме и восполнить баланс, нужно выпивать стакан обычной воды. Но если добавить в нее мед и лимон, то пользы для здоровья будет значительно больше.

Что нужно пить по утрам (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что такой напиток положительно действует на пищеварительную систему, поскольку расщепляет лишние жиры, очищает от шлаков и токсинов, а также обладает противовирусным действием.

Вода с добавлением меда и лимона помогает очистить легкие, избавляет от кашля и болевых симптомов в горле, поэтому является хорошим средством в борьбе с простудными заболеваниями. Все дело в том, что лимон богат на витамин С, который укрепляет иммунитет, а мед, благодаря своему составу, оказывает оздоравливающе действие на дыхательную систему. При чем, цитрусовые лучше употреблять вместе с кожурой, потому что в ней содержится основное количество полезных веществ.

Еще эксперты отмечают, что лимонно-медовый коктейль помогает избавиться от лишних килограмм, потому что снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Если пить напиток на регулярной основе, то жировые отложения будут скоропостижно исчезать.

Также вода с лимоном и медом положительно действует на сердечно-сосудистую систему, потому что очищает кровь и снижает давление.

Напиток еще обладает омолаживающим эффектом, поэтому улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Но стоит знать и об противопоказаниях лимонно-медового коктейля. Его не стоит пить людям, у которых есть аллергическая реакция на компоненты, а также пациентам с желудочными заболеваниями: язвой, гастритом, изжогой и т. д. Запрещен также напиток при сахарном диабете и панкреатите.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие есть виды меда и при каких заболеваниях они помогают.

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