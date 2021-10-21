Какие есть виды меда и при каких заболеваниях они помогают

Мед — не просто сладкое лакомство, но и эффективное средство для лечения различных заболеваний. Существует около 300 сортов продукта, они отличаются по цвету, консистенции, вкусу и аромату.

От каких заболеваний поможет мед (фото из открытых источников)

Акациевый мед

Этот вид меда содержит витамины А, С и В, а также цинк, йод, железо и другие микроэлементы, которые нужны организму для правильной работы. Акациевый мед используют для лечения различных заболеваний, например, при головных болях, ОРВИ, болезнях почек и мочевыводящих путей. А еще компрессы с медовой водой помогают при конъюнктивите.

Горчичный мед

"Изюминкой" этого меда являются гликозиды синальбина и синигрина, которые есть в горчичной пыльце. Эти вещества используются в медицине для терапии бронхолегочных заболеваний и профилактики болезней сердца.

Гречишный мед

В составе гречишного меда есть много железа и белка, а они очищают сосуды и способствуют регенерации поврежденных тканей. Этот продукт следует употреблять при простудных заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом, язве желудка, авитаминозе.

Каштановый мед

Продукт славится своим антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Каштановый мед помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.

Кипрейный мед

Этот мед не только повышает иммунитет и сопротивляемость организма болезням, но также стимулирует кровообращение. В его составе много витаминов, в частности С, РР, Е, В, а также макро и микроэлементов.

Клеверный мед

Этот мед является одним из самых сладких. Его регулярный прием успокаивает нервную систему, способствует нормализации сна и давления.

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