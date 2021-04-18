Почему не стоит есть майский мед: ответ эксперта

Мед – неотъемлемая часть рациона тех, кто заботится о своем здоровье, ведь этот продукт не только вкусный, но и очень полезный.

Майский мед (фото из открытых источников)

Однако лакомство, произведенное в мае, может негативно повлиять на здоровье. Таким мнением поделилась апитерапевт Валентина Касьяненко.

Специалист отметила, что в мае пчелы могут производить потенциально опасный продукт, потому что в его составе могут быть следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых.

По словам врача, зимой пчелы болеют, а весной их начинают лечить с помощью различных химических препаратов, которые "забивают" слюнные железы насекомых. Пчелы способны собирать нектар и перерабатывать его в мед, но вместе со слюной в него проникают и вредные вещества. Именно поэтому эксперт не советует покупать майский мед, если вы на 100% не уверены в его высоком качестве.

Другие эксперты говорят, что в начале весны пчелы не такие энергичные, как летом, потому что просыпаются от спячки. Собирая пыльцу, они не так тщательно фильтруют ее от пыльцевых зерен, которых в майском меде в 10 раз больше, чем в любом другом. Эти частички влияют на быструю кристаллизацию и сахарную структуру меда.

Цвет у майского меда чаще всего светлый, но в зависимости от цветов может иметь разные оттенки.

Напомним, эксперты советуют каждый день употреблять воду с медом, потому что она обладает рядом полезных свойств. Каких именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мед является любимым лакомством многих украинцев. Он обогащен витаминами, микроэлементами и ценными антиоксидантными вещества. Как же понять, где натуральный мед, а где - подделка?

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