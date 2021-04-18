logo
Русский Українська

BTC/USD

54684.02

ETH/USD

2120.21

LTC/USD

257.96

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Почему не стоит есть майский мед: ответ эксперта
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему не стоит есть майский мед: ответ эксперта

Апитерапевт Валентина Касьяненко рассказала, почему следует воздержаться от употребления майского меда

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Мед – неотъемлемая часть рациона тех, кто заботится о своем здоровье, ведь этот продукт не только вкусный, но и очень полезный.

Почему не стоит есть майский мед: ответ эксперта

Майский мед (фото из открытых источников)

Однако лакомство, произведенное в мае, может негативно повлиять на здоровье. Таким мнением поделилась апитерапевт Валентина Касьяненко.

Специалист отметила, что в мае пчелы могут производить потенциально опасный продукт, потому что в его составе могут быть следы химикатов, которыми лечат болеющих насекомых.

По словам врача, зимой пчелы болеют, а весной их начинают лечить с помощью различных химических препаратов, которые "забивают" слюнные железы насекомых. Пчелы способны собирать нектар и перерабатывать его в мед, но вместе со слюной в него проникают и вредные вещества. Именно поэтому эксперт не советует покупать майский мед, если вы на 100% не уверены в его высоком качестве. 

Другие эксперты говорят, что в начале весны пчелы не такие энергичные, как летом, потому что просыпаются от спячки. Собирая пыльцу, они не так тщательно фильтруют ее от пыльцевых зерен, которых в майском меде в 10 раз больше, чем в любом другом. Эти частички влияют на быструю кристаллизацию и сахарную структуру меда.

Цвет у майского меда чаще всего светлый, но в зависимости от цветов может иметь разные оттенки.

Напомним, эксперты советуют каждый день употреблять воду с медом, потому что она обладает рядом полезных свойств. Каких именно, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мед является любимым лакомством многих украинцев. Он обогащен витаминами, микроэлементами и ценными антиоксидантными вещества. Как же понять, где натуральный мед, а где - подделка?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/117957-pochemu-mayskiy-med-vrednyy-mnenie-eksperta.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ