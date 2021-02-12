Несколько советов, как определить качественный мед

Мед является любимым лакомством многих украинцев. Сладкий, тягучий, душистый — м-м-м, объедение. К тому же, это вкуснотища абсолютно естественного происхождения, чем выгодно и отличается от большинства современных сладостей. Впрочем, все чаще и чаще в обществе начинают жаловаться на качество меда. Подборкой способов, которые помогут понять, натуральное ли лакомства вы приобрели, поделились Times of India.

Мед можно легко проверить на качество. Фото из открытых источников

• Не кристаллизуется. На поверхности чистого натурального меда обычно не образуются кристаллы, если его вдруг резко охладить. Такой мед имеет все равно оставаться жидким. Впрочем, если в меде есть какие-то примеси или он полностью фальсифицированный, его поверхность кристаллизуется при низкой температуре. Даже больше: от основной медовой массы может отделиться белый слой сахара.

• Белая пена. На поверхности органического чистого сырого меда иногда появляется белая пена. Это абсолютно нормально, ведь является подтверждением отсутствия химических добавок и консервантов.

• Пламя. Специалисты рекомендуют также проверять качество меда с помощью огня. Для этого в банке со сладостями стоит погрузить спичку и поджечь его. Если мед натуральный, пламя обязательно вспыхнет. Кстати, оно не обязательно должно быть сильным. В противном случае ваш мед, скорее всего, содержит различные химические примеси.

• Уксус. Чистый мед обычно не вступает в реакцию с уксусной кислотой. Чтобы попробовать этот способ, вам понадобится несколько капель меда и раствор уксуса. В случае, когда на поверхности смеси после контакта появилась пена, это может означать, что ваш мед — не слишком качественный.

Впрочем, специалисты уточняют, что хотя обычно мед и желательно употреблять в жидком состоянии, иногда на его консистенцию влияет погода, а именно влажность. Чем более влажным является регион, где собирают мед, тем более жидким он в конце концов будет.

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