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Несколько советов, как определить качественный мед

Важно потреблять не только вкусный, но и качественный мед

сегодня, 17:42
Автор:

Вечканова Елена

Мед является любимым лакомством многих украинцев. Сладкий, тягучий, душистый — м-м-м, объедение. К тому же, это вкуснотища абсолютно естественного происхождения, чем выгодно и отличается от большинства современных сладостей. Впрочем, все чаще и чаще в обществе начинают жаловаться на качество меда. Подборкой способов, которые помогут понять, натуральное ли лакомства вы приобрели, поделились Times of India.

Несколько советов, как определить качественный мед

Мед можно легко проверить на качество. Фото из открытых источников

• Не кристаллизуется. На поверхности чистого натурального меда обычно не образуются кристаллы, если его вдруг резко охладить. Такой мед имеет все равно оставаться жидким. Впрочем, если в меде есть какие-то примеси или он полностью фальсифицированный, его поверхность кристаллизуется при низкой температуре. Даже больше: от основной медовой массы может отделиться белый слой сахара.

• Белая пена. На поверхности органического чистого сырого меда иногда появляется белая пена. Это абсолютно нормально, ведь является подтверждением отсутствия химических добавок и консервантов.

• Пламя. Специалисты рекомендуют также проверять качество меда с помощью огня. Для этого в банке со сладостями стоит погрузить спичку и поджечь его. Если мед натуральный, пламя обязательно вспыхнет. Кстати, оно не обязательно должно быть сильным. В противном случае ваш мед, скорее всего, содержит различные химические примеси.

• Уксус. Чистый мед обычно не вступает в реакцию с уксусной кислотой. Чтобы попробовать этот способ, вам понадобится несколько капель меда и раствор уксуса. В случае, когда на поверхности смеси после контакта появилась пена, это может означать, что ваш мед — не слишком качественный.

Впрочем, специалисты уточняют, что хотя обычно мед и желательно употреблять в жидком состоянии, иногда на его консистенцию влияет погода, а именно влажность. Чем более влажным является регион, где собирают мед, тем более жидким он в конце концов будет.

Ранее "Комментарии" рассказывали, каким образом мед может навредить нашей печени.

Также на портале можно узнать, почему лучше не добавлять мед в чай.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/heres-how-to-check-the-purity-of-honey-before-consuming/articleshow/80791299.cms
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