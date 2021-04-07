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Главная Новости Здоровье диета и питание Что будет с организмом, если каждый день пить воду с медом
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Что будет с организмом, если каждый день пить воду с медом

Эксперты рассказали об удивительных свойствах воды с медом

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Нашему организму сложно обойтись без воды, это известный факт. Но воду можно сделать более полезный, если добавить в нее мед. Эксперты говорят, что такой напиток нужно пить каждый день, чтобы укрепить здоровье и улучшить самочувствие. Какие же изменения произойдут в организме?

Что будет с организмом, если каждый день пить воду с медом

Вода с медом / фото: Freepik

Уменьшается вздутие живота

Для кого-то вздутие живота может быть очень серьезной проблемой. Так что, если вы жалуетесь на такой дискомфорт, регулярно выпивайте стакан воды с медом, чтобы нейтрализовать газы. Такой напиток придаст вам легкости и вызовет ощущение будто вы сбросили 1-2 килограмма. 

Укрепляется иммунная система

Мед является природным антибиотиком, поэтому не удивительно, что его употребление приведет к укреплению защитных функций иммунитета. Но, если хотите получить максимальную пользу, покупайте натуральный органический продукт, потому что он эффективнее борется с вирусами и бактериями. 

Выводит токсины

Мед и вода — отличный тандем для очищения организма от "мусора". Попрощайтесь с токсинами и шлаками и поздравьте почки. Небольшая подсказка: если добавить еще и лимона, то эффект будет еще лучше.

Кожа станет светлее и чище

Еще мед является натуральным антиоксидантом, который помогает вымывать токсины, а благодаря таким свойствам, еще и поддерживает вашу кожу чистой и светлой.

Снизится вес

Натуральный сахар, содержащиеся в меде, поможет снизить тягу к сладостям — тортам, конфетам, шоколаду и газированной воды. Если вы замените сладкие напитки водой с медом, то сможете уменьшить потребляемые калории до 64%!

Профилактика сердечных заболеваний

Мед богатый на антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Исследователи говорят, что этот продукт "укрощает" процессы окисления "вредного" холестерина. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет с организмом, если каждый день есть курицу.


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Источник: https://wworld.com.ua/health/7656
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