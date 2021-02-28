Что будет с организмом, если каждый день есть курицу

Курица – диетический продукт, пользующийся большой популярностью. В ее мясе содержится много витаминов и минералов, необходимых организму. Диетолог Юлия Бобейка рассказала, какие изменения произойдут в организме, если употреблять куриное мясо каждый день.

не вредно ли есть мясо курицы каждый день (фото из открытых источников)

Уйдут лишние килограммы

В курице есть много полезных веществ, в частности селен, кальций и магний, которые приводят в норму все обменные процессы. Также в этом диетическом мясе содержится аминокислота лейцин, которая помогает эффективно сжигать жир, избавляя от лишних килограмм.

Появится бодрость

Блюда с курицы помогают восстанавливать силы и энергию после болезни, переутомления или физических нагрузок. Например, очень легким и вкусным получается куриный бульон.

Улучшится состояние кожи и волос

Эксперт говорит, что благодаря коллагену, который содержится в мясе курицы, улучшится состояние кожи — она станет более эластичной. Помимо этого, станут здоровее ваши волосы и ногти.

Нормализуется работа сердца

В курином мясе также есть магний, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и приводит все показатели (артериальное давление и уровень холестерина) в норму.

Активизируются защитные функции организма

Американские исследователи выяснили, что при ежедневном употреблении курицы, в частности бульона, укрепляется иммунная система организма. Ее сопротивляемость к вирусам существенно повышается.

Напомним, эксперты рассказали, как потребление куриных яиц влияет на зрение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как очистить куриное мясо от гормонов и антибиотиков. Эксперты назвали три простых способа.

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