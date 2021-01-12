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Как очистить куриное мясо от гормонов и антибиотиков

В магазинном курином мясе могут содержаться вредные вещества

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий

На сегодняшний день купить в магазине качественное, чистое куриное мясо, которое не напичканное гормонами роста, антибиотиками и другими добавками, практически невозможно. Что же делать? Возможно ли избавиться от вредных веществ в мясе самостоятельно?

Как очистить куриное мясо от гормонов и антибиотиков

как очистить мясо от антибиотиков (фото из открытых источников)

Специалисты говорят, что нельзя распознать по внешнему виду, содержит ли мясо курицы гормоны и антибиотики, поэтому есть несколько способов, которые помогают очистить его от вредных веществ. Да, на 100% избавиться от добавок не получиться, но большую часть убрать все же можно. 

Способ № 1

Залейте магазинную курицу водой и отварите, но первый бульон использовать нельзя. При первом отваривании из мяса уходит около 80% вредных веществ. Достаньте тушку из воды, тщательно промойте, положите в чистую кастрюлю, добавьте воды и снова проварите. Это простое действие поможет избавить мясо от различных добавок. 

Способ № 2

Если же вы хотите запечь курицу, тогда сначала вырежьте все внутренности, потому что в них скапливаются токсины, а затем тщательно промойте тушку. Желательно удалить и кожицу, ведь в ней также накапливаются гормоны роста и антибиотики. Сначала 10-15 минут проварите курицу, слейте бульон, а затем отправьте мясо в духовку. 

Способ № 3

Самый лучший вариант, который поможет убрать все вредные соединения – замариновать курицу. Мясо очистите, промойте, положите в кастрюлю, добавив в нее 2 ст. л. соли и лимонного сока и 1 л воды. Пусть в этом растворе тушка побудет часа 2-3. Слейте воду, можно еще раз промариновать в аналогичном растворе и потом приступать к готовке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть.


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Источник: https://vilkin.pro/article/lifehack/kak-ya-ochishhayu-magazinnuyu-kuricu-ot-antibiotikov-3-rabochix-sposoba
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