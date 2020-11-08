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Какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть

Большую роль играет то, в каких условиях выращивали птицу

сегодня, 02:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Куриное мясо считается одним из самых диетических и полезных. В нем много белка и аминокислот, но в некоторых частях курицы сосредоточены и вредные вещества, поэтому их лучше не употреблять. Но какие именно? 

Какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть

курица (фото из открытых источников)

Специалисты не рекомендуют есть куриную кожу, которые многие обожают за ее хрустящий и насыщенный вкус при обжарке. Но не поддавайтесь искушению. Дело в том, что в коже может содержаться много токсинов, грязи и бактерий, и некоторые вредные микроорганизмы выживают даже после термической обработки, поэтому есть ее опасно для здоровья.

Здесь важную роль играет то, в каких условиях была выращена птица. Если она домашняя или вы покупаете мясо у проверенного фермера, тогда риск "подхватить" какую-то бактерию во время ее употребления, намного меньше. Если же, курица "магазинная", тогда ее кожи стоит опасаться.  

Кроме того, много паразитов и бактерий может накапливаться в куриной гузке и субпродуктах (печени, желудке, сердце).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем отличается белое куриное яйцо от коричневого.


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Источник: https://zhinan.sogou.com/guide/detail/?id=316512849445
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