Какую часть курицы ни в коем случае нельзя есть

Куриное мясо считается одним из самых диетических и полезных. В нем много белка и аминокислот, но в некоторых частях курицы сосредоточены и вредные вещества, поэтому их лучше не употреблять. Но какие именно?

курица (фото из открытых источников)

Специалисты не рекомендуют есть куриную кожу, которые многие обожают за ее хрустящий и насыщенный вкус при обжарке. Но не поддавайтесь искушению. Дело в том, что в коже может содержаться много токсинов, грязи и бактерий, и некоторые вредные микроорганизмы выживают даже после термической обработки, поэтому есть ее опасно для здоровья.

Здесь важную роль играет то, в каких условиях была выращена птица. Если она домашняя или вы покупаете мясо у проверенного фермера, тогда риск "подхватить" какую-то бактерию во время ее употребления, намного меньше. Если же, курица "магазинная", тогда ее кожи стоит опасаться.

Кроме того, много паразитов и бактерий может накапливаться в куриной гузке и субпродуктах (печени, желудке, сердце).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем отличается белое куриное яйцо от коричневого.

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