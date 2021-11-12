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Пять случаев, когда мед работает как «эликсир молодости»

Мед можно использовать не только в кулинарии: 5 нестандартных способов использования продукта

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Мед издавна используют в народной медицине, потому что продукт обладает целым рядом полезных свойств и является природным антибиотиком. Где и как его можно применять?

Пять случаев, когда мед работает как «эликсир молодости»

Как применять мед (фото из открытых источников)

Помогает коже

С помощью меда можно улучшить состояние кожи, снять воспаления и обеззаразить открытые участки. Исследователи говорят, что продукт умеет регулировать рН кожи и предотвращает кожные инфекции. А смесь из меда, пчелиного воска и оливкового масла действует как средство от дерматита. 

Исцеляет ссадины

Мед обладает антибактериальным эффектом, поэтому помогает исцелять ссадины, подсушивая ранки и снижая риск размножения бактерий внутри тела. Мелкие порезы заживают значительно быстрее, если применить мед.

Средство против акне

Это заболевание, связанное с повышением выделения кожного сала, увеличением и закупоркой сальных желез. Если вы столкнулись с акне, тогда попробуйте также использовать мед, вспомнив о его антибактериальном действии. Регулярное применение продукта поможет снизить степень поражения кожи. 

Замедление старения

В составе меда есть множество антиоксидантных веществ, которые защищают кожу от возрастных изменений. Они могут возникнуть из-за воздействия свободных радикалов и являются источником морщин и потери упругости. Чудодейственный продукт способен противостоять этому эффекту. Он способствует увлажнению сухой кожи и значительно улучшает цвет лица.

Останавливает потерю волос

Если вы обеспокоены выпадением волос, тогда снова можете обратиться за помощью к мёду. Этот продукт может стать главным компонентом масок для волос, ведь его бактерицидные и фунгицидные свойства уменьшают их выпадение и способствуют росту.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему по утрам надо пить воду с медом и лимоном.


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Источник: https://steaklovers.menu/food/34472
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