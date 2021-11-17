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Врач предложил безопасную замену поваренной соли

Врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, почему опасно употреблять много соли и чем ее можно заменить в рационе

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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В различных видах и объемах соль содержится практически во всех продуктах, но очень важно контролировать ее дозировку, иначе можно спровоцировать ряд проблем со здоровьем. Врач-диетолог Олег Ирышкин рассказал, чем ее можно заменить в рационе.

Врач предложил безопасную замену поваренной соли

Чем заменить поваренную соль (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в сутки рекомендуется употреблять не более 5 грамм соли, но многие люди значительно превышают эту цифру. А любовь к слишком соленной пище может обернуться серьезными последствиями для здоровья, в частности обезвоживанием, повышенным давлением, отечностью. 

Конечно же, без поваренной соли на кухне обойтись довольно сложно, ведь она помогает улучшить вкусовое восприятие продукта, делая его более насыщенным. Но, если вы решили ограничить ее количество в рационе, то существуют более безопасные аналоги продукта.

Диетолог рекомендует заменять соль различными специями и травами или же можно покупать соль с меньшим содержанием натрия, потому что именно он провоцирует повышенное давление. В супермаркетах можно найти соль калий или магния.

Напомним, что и сахар, и соль входят в список самых вредных продуктов для здоровья, и они во многом похожи. Но что более опасно для организма?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что для нормального функционирования организму нужна соль (хлорид натрия), но важно контролировать ее количество, хотя это далеко не просто. Переизбыток соли в организме может спровоцировать проблемы со здоровьем. 

Читайте также, что соль часто называют "белой смертью", но как показало одно научное исследование, в умеренном количестве она может быть полезной для человека. Потому что помогает пополнять запас натрия и калия, которые способствуют нормальному функционированию организма.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20211112/sol-1758553195.html
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